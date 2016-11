Pravicová opozice požádala o dvě mimořádné schůze Sněmovny

Praha - Pravicová opozice dnes požádala vedení Sněmovny o svolání dvou mimořádných schůzí. Na první má premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vysvětlit priority vlády v zahraniční politice. Podle kritiků je nejasná, nesrozumitelná a ztratila cíl, což zemi škodí. Premiér to popřel, ale na schůzi rád přijde. Na druhé schůzi chtějí ODS a TOP 09 debatovat o možnosti dvouletého odkladu elektronické evidence tržeb a s ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO) o problémech při dostavbě dálnice D8. Schůze svolal šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) na pátek 11. listopadu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

Na žádost o svolání schůzí stačily podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska hlasy poslanců TOP 09, STAN a ODS. Tiskový odbor dolní komory Parlamentu následně oznámil, že předseda Sněmovny Hamáček svolal obě schůze na 11. listopad.

Svolané schůze se ale nakonec nemusí uskutečnit, když Sněmovna neschválí jejich program. Kalousek na společné tiskové konferenci s předsedou ODS Petrem Fialou připustil, že vládní strany mají dost hlasů na zamítnutí programu, i tak se ale odehraje debata před hlasováním. V pátek 11. listopadu má také pokračovat nynější řádná schůze, přičemž pátky jsou vyčleněny na schvalování zákonů.

Důvodem vyvolání diskuse o zahraniční politice ve Sněmovně byl podle opozice zmatek kolem nedávné návštěvy tibetského duchovního vůdce dalajlamy. Podle Fialy se premiér Sobotka debatě o zahraniční politice opakovaně brání.

"Celá veřejnost je zneklidněna nejasnostmi v zahraniční politice, připomeňme si třeba nešťastné, nepřijatelné, nedůstojné prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů v souvislosti s návštěvou dalajlamy v ČR. Ale to je jenom špička ledovce. My jsme tu svědky zmatené, nejasné zahraniční politiky, která ztratila obsah, cíl, priority a hodnoty. Chceme, aby nám předseda vlády řekl, jak to s tou zahraniční politikou vlastně je," uvedl Fiala.

Sobotka to podle něj může osvětlit nejen poslancům, ale i svým ministrům, kteří nemají jasno v tom, jak mají postupovat v klíčových otázkách. Narazil tak na diskutované setkání ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s dalajlamou. Premiér dnes uvedl, že na mimořádnou schůzi rád dorazí. "Zahraniční politika vlády je konzistentní, úspěšná. Podařil se nám pozitivní průlom, jako je třeba rozmrazení vztahů s Čínou, které vedlo k tomu, že se výrazně začínají posilovat obchodní vztahy, investice, turistický ruch," řekl novinářům ve Švédsku, kde je nyní na státní návštěvě.

Na druhé schůzi chce TOP 09 představit návrh na dvouleté odložení startu elektronické evidence tržeb, který vláda odmítla. Systém má být spuštěn v první fázi 1. prosince pro hotely a restaurace a měl by se týkat zhruba 40.000 podnikatelů. Ve středu začal pilotní provoz. Další firmy se budou zapojovat v následujících měsících.

Poslanci TOP 09 v novele navrhují, aby evidence tržeb začala platit od roku 2019, a to pro všechny. Majitelé hotelů a restaurací budou podle Kalouska "uvězněni v režimu, ve kterém nemá ministerstvo financí úplně jasno ve všech technických a procesních detailech". "Může dojít k nenávratným škodám," řekl Kalousek. Časový prostor je podle něj zřejmě jen teoretický, jeho strana ale "je povinna to zkusit".

V případě dostavby dálnice na Ústí nad Labem chce pravice slyšet, jaké budou skutečné náklady a kdo je zodpovědný za problémy, které stavbu provázejí. Stavbaři se na dálnici potýkají s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. "Máme důvod se domnívat, že při dostavbě dalších úseků vznikly problémy podobného charakteru, které mohou ohrožovat bezpečnost provozu na D8. Možná to není pravda, ale ty informace jsou do té míry závažné, že chceme slyšet, že je všechno v nejlepším pořádku," uvedl Kalousek.