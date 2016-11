Pravicová opozice vyzývá k omezení i úplnému zrušení EET

Praha - TOP 09 dnes vyzvala vládu, ať zastaví celý projekt elektronické evidence tržeb (EET). Dohady, které přinesly středeční návrhy ministra financí Andreje Babiše (ANO) na dílčí změny v EET, s sebou přinášejí podle opoziční strany chaos, před kterým během přijímání zákona o EET varovala. ODS navrhne v Poslanecké sněmovně úplné zrušení systému, Starostové a nezávislí by z něj chtěli vyjmout drobné živnostníky.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Pokud kabinet urychleně nezastaví aplikaci zákona o EET, ponesou všichni tři vládní partneři podle TOP 09 odpovědnost za chaos a ukončení podnikání tisíců malých živnostníků. "Současný chaos, který vznikl kolem zavádění EET, vytváří situaci, před kterou jsme opakovaně varovali při projednávání zákona i po jeho přijetí," uvedla strana. Po vládě požaduje zastavení projektu.

Babiš ve středu koalici navrhl, že by z EET mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční příjmy do 250.000 korun. Další změna by se týkala webových obchodů, kde by se systém netýkal plateb kartou po internetu. Navrhnout by to chtěl v rámci daňového balíčku projednávaného Sněmovnou. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kritizoval, že Babiš s návrhy přichází pouhý týden před startem EET, ale i způsob, jakým to udělal. Vládě má Babiš v pondělí předložit analýzu dopadů navrhovaných změn.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Babišovi s řešením problémů EET rád pomůže. "Do daňového balíčku navrhneme vlastní pozměňovací návrhy, kterými celý systém zrušíme. Jiná možnost není. Výjimky systém ještě zhorší. Zákony mají být přehledné a jednoduché," uvedl Fiala v tiskovém prohlášení. Ukázalo se podle něj, že ODS měla pravdu, když upozorňovala, že EET přinese problémy hlavně malým podnikatelům a živnostníkům.

K ochraně malých živnostníků vyzval vládu předseda STAN Petr Gazdík. Podobnou iniciativu, jako nyní prosazuje Babiš, už na konci května schválil Liberecký kraj, uvedl Gazdík. "Vláda se k návrhu tehdy postavila odmítavě. Teď Andrej Babiš prozřel a začal navrhovat něco podobného," řekl. Kdyby se podle něj vláda nad likvidačními dopady zákona zamyslela, mohla těmto zmatkům předejít.

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD) uvedl, že EET je natolik vážná věc, že by nikdo neměl zpochybňovat její parametry krátce předtím, než vstoupí do praxe. "Již dříve jsem vyjadřoval znepokojení o připravenosti EET, a to se bohužel nyní také projevuje. Buď to tedy ministr financí myslí s evidencí tržeb vážně a stojí si za ní, tak jak byla schválena, nebo nás zase všechny jenom tahá za nos," uvedl.