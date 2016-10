Pravidla proti zadlužení Sněmovna schválila v běžném zákonu

Praha – Pravidla pro rozpočtovou odpovědnost proti nadměrnému zadlužování Česka asi budou v běžném zákoně. Sněmovna jej dnes na rozdíl od finanční ústavy hlasy koalice schválila. Předloha stanoví, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady budou muset přijmout nápravná opatření. Plnění fiskálních pravidel bude podle normy hodnotit nová rozpočtová rada.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Petr Šilar

Zákon, který ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident, stanoví, že při překročení hranice pro zadlužení bude muset vláda předložit návrhy státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů tak, aby vedly k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. Vyrovnané by měly být rozpočty zdravotních pojišťoven. Jako vyrovnané nebo přebytkové by své rozpočty musely sestavovat obce a kraje.

Nová pravidla mají vstoupit v účinnost od 1. ledna příštího roku, pro samosprávy mají začít platit o rok později. Pro předlohu hlasovalo 101 ze 169 přítomných poslanců z řad koaličních ČSSD, ANO a KDU-ČSL a z opozičního Úsvitu a nezařazení poslanci. Proti bylo 49 poslanců, hlavně z KSČM a ODS, členové dolní komory za TOP 09 se vesměs hlasování zdrželi.

Pro výše uvedená omezení by existovaly i výjimky. Nemusela by se uplatňovat například při významném zhoršení ekonomického vývoje a při nouzovém nebo válečném stavu.

V případě, že by dluh veřejných financí přesáhl 60 procent hrubého domácího produktu, vláda by podle normy navrhla postupy pro jeho snížení. Konkrétněji ale zákon stanoví povinnosti jen pro obce a kraje, pokud tuto hranici překročí jejich zadlužení. V případě, že by dluh nesnížily, přišly by o svůj podíl na daňovém výnosu.

Toto opatření vůči samosprávám ale kritizovala ODS s tím, že pokud bude obsaženo v běžném zákoně, a nikoli v ústavním, bude to neústavní. Obdobně se již dříve v rozpočtovém výboru vyjádřil i zástupce Svazu měst a obcí ČR. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura dokonce pohrozil podáním ústavní stížnosti, která podle něj bude úspěšná.

Předloha měla původně navazovat na finanční ústavu, kterou ale dolní komora neschválila. Poslanci ji proto upravili tak, aby mohla mít postavení samostatného zákona.