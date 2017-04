Právo držet zbraně? Odborníci revitalizaci ústavy před volbami nedoporučují

Poslanci by neměli před volbami přijímat zákon, který by do ústavy zakotvil právo držet zbraně. Neměli by ani zasahovat do kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Shodli se na tom dnes ústavní experti, kteří jednali s ministrem pro lidská práva a legislativu Janem Chvojkou (ČSSD) o možné revizi ústavy. Podle nich zásahy do základního zákona krátce před volbami nejsou vhodné, uvedl Úřad vlády. ČTĚTE TAKÉ: Chovanec chce nechat Čechům zbraně. V Bruselu ale není slyšet "Z diskuse účastníků kulatého stolu vyplynulo, že v závěru volebního období by měl být Parlament maximálně zdrženlivý k ústavním změnám. Preferována je komplexní změna ústavy v novém volebním období," uvádí se v prohlášení Úřadu vlády. S návrhem zakotvit právo na držení zbraně do ústavy přišel ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Chce tímto způsobem zabránit dopadům evropské směrnice, která zpřísňuje vlastnictví zbraní. Podle návrhu by majitelé legálně držených zbraní získali právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka. Normu podpořil i bezpečnostní výbor Sněmovny. Změnu ústavy by vyžadovalo i posílení pravomocí NKÚ, o němž také jedná Sněmovna. Podle návrhu by úřad přímo ze zákona dostal právo kontrolovat hospodaření státních podniků, fondů a příspěvkových organizací, zdravotních pojišťoven, veřejných výzkumných institucí, veřejných vysokých škol a státních škol, dobrovolných svazků obcí, České televize a Českého rozhlasu a rovněž nakládání s penězi poskytnutými z Evropské unie. ČTĚTE TAKÉ: Babiš vrací úder, píše poslancům. Bude jim to stačit? Minulé snahy o rozšíření pravomocí NKÚ ztroskotaly v nynějším i v minulém volebním období v Senátu. Senát dosud ústavní novely o rozšíření pravomocí NKÚ zamítal zejména kvůli tomu, že by podle něj vedly k neúměrnému zatížení zejména menších obcí a k bujení kontrol. Sněmovna v případě ústavních zákonů nemůže Senát přehlasovat. Kulaté stoly k případným revizím ústavy pořádá Chvojka, dnešní jednání bylo třetí. Při první debatě se odborníci většinově shodli na tom, že celková revize ústavy potřebná je. V tomto volebním období už ale schválena nebude. ČTĚTE TAKÉ: Čeští vojáci byli v Afghánistánu napadeni, dnes dostali ocenění

Autor: ČTK