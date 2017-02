Policie obvinila hejtmana Půtu z korupce. Nic jsem neudělal, říká politik

Po téměř třech letech ukončili kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu vyšetřování údajné korupce kolem libereckého hejtmana Martina Půty (STAN). Spis předali státnímu zástupci s návrhem obžalovat Půtu a dalších 12 lidí a také čtyři firmy. Hejtmana viní z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí pět až deset let vězení, uvedlo dnes Právo.

Půta byl v listopadu 2014 obviněn z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Projekt za 65 milionů korun měl získat evropskou dotaci z ROP Severovýchod. Půta od začátku obvinění odmítá a neúspěšně proti němu podal stížnost. Hejtman je aktuálně na dovolené. Deníku jen napsal, že o návrhu policie jej obžalovat nemá informace on ani obhájci a považuje prý za vysoce nestandardní, když o tom už vědí média.

Podle vyšetřovatelů získal investor na rekonstrukci kostela dotaci 55 milionů korun, tedy téměř o polovinu víc, než by podle policie rekonstrukce reálně stála. Zbytek peněz si údajně rozdělili a část rozdali na úplatcích. Z odposlechů údajně vyplynulo, že Půta ladil s manažerem stavebního gigantu Metrostav detaily projektu a postup rady ROP Severovýchod, která financování zakázky řešila. Hejtman měl v záznamech vystupovat velmi aktivně. "Žádné evropské peníze ale na projekt vyplaceny nebyly," řekl dnes ČTK Půta.

Podle krajského státního zástupce Radima Kadlčka je obviněných včetně Půty celkem 13 a k tomu navíc čtyři právnické osoby, tedy firmy. První obvinění padla už počátkem dubna 2014. "Mohu potvrdit, že policie uzavřela vyšetřování a koncem ledna předala státnímu zástupci spisový materiál i s návrhem na konkrétní vyřešení věci. Nebudu zatím specifikovat s jakým, státní zástupce se nyní musí s velmi rozsáhlým spisem seznámit a poté vydá rozhodnutí," řekl deníku Kadlček.

Hejtman od začátku jakékoli nezákonné jednání odmítl. "Ani v případě projektu rekonstrukce kostela, ani v případě žádného jiného projektu jsem nepřijal žádný úplatek, ani žádné jiné zvýhodnění," uvedl po svém obvinění. Jediné, co připustil, je chyba, že se kromě kanceláře na hejtmanství setkával s některými lidmi včetně manažerů Metrostavu na benzince. "Mohu jen zopakovat, že jsem obviněn z něčeho, co jsem neudělal, a že věřím na nezávislost a nestrannost soudu, který to potvrdí," řekl Půta. Žádný důkaz, který by potvrdil domněnky policie, podle něj ve spisu nenašli.

