Pražská ČSSD vylučuje spolupráci s někdejším premiérem Paroubkem

Praha - Pražská ČSSD neuvažuje o žádné formě spolupráce s někdejším předsedou strany a premiérem Jiřím Paroubkem. V tiskové zprávě to dnes uvedl předseda krajského výkonného výboru strany a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Paroubek ve čtvrtek v Lidových novinách a Mladé frontě DNES uvedl, že je připraven k návratu do politiky a vyjednává o něm se stranickými buňkami sociální demokracie.

Jiří Paroubek.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Paroubek po sněmovních volbách v roce 2010 rezignoval na funkci předsedy ČSSD, protože strana navzdory vítězství nezískala dost mandátů na sestavení vlády. Jeho vztahy se stranou se pak zhoršily a Paroubek z ní v říjnu 2011 vystoupil a založil stranu Národní socialisté - levice 21. Ve volbách ale nový subjekt neuspěl.

Pražský výkonný výbor ČSSD ve čtvrtek v tiskovém prohlášení uvedl, že nevidí šanci, že by schválil případnou Paroubkovu přihlášku o opětovný vstup do ČSSD. Podle stanov strany by přitom právě v Praze musel Paroubek přihlášku podat, dodal výbor.

Paroubek by nejprve musel získat nominaci

Ludvík uvedl, že Paroubkova aktivita není snahou pomoci ČSSD. „Jiří Paroubek se v uplynulých šesti letech výrazně vůči ČSSD vymezoval, založil vlastní politické uskupení, se kterým kandidoval v několika volbách i proti ČSSD, vždy s katastrofickým výsledkem," uvedl Ludvík. Paroubkovi podle něj jde o jeho vlastní profit.

Výbor považuje za omezené i Paroubkovy šance, aby do voleb šel jako nestraník na kandidátce pražské ČSSD. „Nejprve by musel získat nominaci, o které hlasuje příslušná okresní konference. O finálním návrhu kandidátní listiny pak rozhoduje hlasování všech členů ČSSD z krajské organizace. A je tedy velmi nepravděpodobné, že by Jiří Paroubek takovouto nominaci v Praze získal," uvedla pražská organizace.

