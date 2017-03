Pražská zoo na jaře očekává 60miliontého návštěvníka

Pražská zoologická zahrada v sobotu slavnostně zahájí 86. sezonu. Očekává v ní šedesátimiliontého návštěvníka. Měl by přijít zřejmě v dubnu či květnu. Řekl to dnes ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Stěžejním bodem zahájení bude setkání pamětníků, kteří v roce 1975 zažili přivítání 25miliontého návštěvníka zoo. V duchu 70. let pak bude celý zahajovací program v areálu zoo.

Představení pětiměsíčního mláděte tygra sumaterského (zatím se mu říká Hanýsek) v Zoo Praha 19.prosince.Foto: DENÍK/ Vladimír Šťastný

Slavnostní zahájení sezony začne v zoo v sobotu v 11:30. Bobek s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou a hercem Michalem Dlouhým nejprve pokřtí nové vydání knihy Osamělý mrtvý muž, podle které vznikl televizní detektivní příběh z prostředí pražské zoo. Krátce po poledni by pak na pódium mělo přijít šest mužů, kteří byly v zoo vyfotografování jako děti v roce 1975. Vedení zoo se je podařilo najít v kampani Hledáme děti z fotografie, která se v únoru objevila v ulicích Prahy. Součástí programu oslav budou křtiny varanů komodských a zahájení výstavy Úspěšná sedmdesátá v Galerii Gočár. V celém areálu se pak budou konat doprovodné akce, vystoupí zpěvák Petr Janda, k vidění budou historické automobily. U příležitosti připomenutí 70. let, kdy začala stoupat mezinárodní prestiž pražské zoo, připravilo její vedení speciální set suvenýrů. Čtěte také: Sloní stádo je opět pohromadě. Návštěvníci zoo se mohou těšit na slůňata Se zahájením nové sezóny rozšíří zoo nabídku svých zážitkových programů. Nově bude nabízet večerní prohlídky každý pátek a sobotu, od října do května navíc i každou středu. Dosud byly většinou jen dvakrát ročně. Zájemci se také budou moct podívat do zázemí jinak nepřístupné expozice lachtanů a zúčastnit se krmení velbloudů v jejich výběhu. Po oblíbeném zážitkovém programu Chovatelem na jeden den, který je určen jen dospělým, představí zoo v rezervaci Bororo i podobný zážitkový program i pro děti. V polovině roku by zoo měla dokončit stavbu nového pavilonu vzácných papoušků, která se kvůli problémům s dodavateli o půl roku zpozdila. Ptáky bude ale možné do nových prostor nastěhovat až po úpravě interiérů. Ve třetím čtvrtletí vedení zoo pak očekává dokončení kompletní rekonstrukce restaurace Gaston, která byla zcela zničena při povodních v roce 2013. Nový pavilon goril se zatím nezačal stavět kvůli odvolání městské části Praha-Troja a dvou místních zájmových spolků, které se zamýšlenou stavbou nesouhlasí. Projekt má tak už roční zdržení. Na nový pavilon pro lední medvědy by měla být v nejbližších dnech vyhodnocena architektonická soutěž a 31. března bude ukončen termín pro odevzdání návrhů na novou expozici pro pandy velké. Čtěte také: Čína chce vystěhovat 200 tisíc lidí, potřebuje prostor pro pandy Pražská zoo byla v roce 2014 v anketě cestovatelského serveru TripAdvisor vyhlášena 7. nejlepší zoo na světě. Podílí se na záchraně mnoha ohrožených živočišných druhů, nejznámější z nich je kůň Převalského, kterého se zoo úspěšně daří vracet do volné přírody v Mongolsku. Hranici jednoho milionu návštěvníků se zoo podařilo překonat poprvé v roce 2005 a od té doby zatím pokaždé. Loni navštívilo zoo zatím nejvíce lidí v její historii, a to zhruba 1,4 milionu.

Autor: ČTK