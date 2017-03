Pražské ANO chce svolat koaliční jednání. Důvod? Kauza Polčák

Pražské ANO by se rádo sešelo s ČSSD a Trojkoalicí (SZ, STAN a KDU-ČSL). Sdělil to dnes zastupitel Michal Hašek (ANO). Na výzvě se shodl zastupitelský klub ANO. Důvodem je kauza europoslance a místopředsedy STAN Stanislava Polčáka, který měl konzultovat výběr zástupců do městských firem se zlínským podnikatelem Michalem Redlem figurujícím v kauzách Radovana Krejčíře. Kvůli kauze chce opozice svolat mimořádné jednání pražského zastupitelstva.

"Klub Hnutí ANO mne pověřil, abych svolal koaliční jednání s návrhem jediného bodu - vysvětlení informací v mediích ohledně emailové komunikace radní Jany Plamínkové (Trojkoalice/STAN) ve věci doporučování obsazování významných funkcí v hlavním městě Praze," uvedl v prohlášení Hašek. Čtěte také: Vedení STAN se radí s Krejčířovým mužem. Vazby potvrdil i Gazdík Polčák Redlovi loni v září přeposlal email, ve kterém ho jeho kolegové z pražské organizace STAN žádali o doporučení k nominacím na důležitá místa v pražských firmách a na magistrátu. Odesílatelem emailu Polčákovi byla Plamínková. O kontaktech Polčáka s Redlem informoval minulý týden Český rozhlas Radiožurnál. Zveřejnil e-mail, který podnikateli Polčák odeslal a který se týkal odborníků pro pražskou organizaci STAN. Podle svých slov se na Redla a řadu dalších obrátil kvůli tomu, že pražská organizace STAN hledala odborníky na vodárenství nebo energetiku. Sháněl proto tipy na takové lidi. "Na této snaze nevidím nic špatného. Samotný fakt, že byl někdo před patnácti lety trestně stíhán, aniž byl odsouzen, podle mě není důvodem ke společenské izolaci takového člověka," uvedl Polčák. Kvůli kauze nebude kandidovat na březnovém sněmu hnutí STAN na žádnou z volených funkcí. Redl podle policie v roce 2002 přes úvěr poskytnutý firmě Technology Leasing tuneloval s Krejčířem Českou spořitelnu. Podílet se podle ní i na půlmiliardovém daňovém úniku firmy M5. Podle potvrzení lékařů je ale tak nemocný, že není schopen vnímat trestní řízení, proto bylo jeho stíhání zastaveno. Někteří policisté to považovali za účelovou výmluvu z trestního stíhání. Kvůli komunikaci s podnikatelem chtějí opoziční strany svolat mimořádné jednání zastupitelstva. Návrh přednesla TOP 09 a dnes se k ní přidali rovněž Piráti a ODS. Kdy případné zasedání bude, není jasné. Opozice musí nejdříve sesbírat podpisy třetiny z 65 zastupitelů, následně termín jednání určí primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Čtěte také: Sobotka vynechá část summitu EU, bude obhajovat předsednický post



Autor: ČTK