Pražské ANO navrhlo zrušit institut plánující nový územní plán

Praha - Zástupci pražského ANO na středečním koaličním jednání s ČSSD a Trojkoalicí (SZ, KDU-ČSL a STAN) navrhli zrušení Institutu plánování a rozvoje (IPR), který se zabývá územním plánováním. Potvrdily to i čtyři zdroje z řad politiků. IPR je příspěvkovou organizací Prahy a od září nemá ředitele, kterého vedení města odvolalo mimo jiné kvůli zpoždění přípravy metropolitního plánu. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) návrh na jednání zazněl, avšak ona jej prý považuje za absurdní.

IPR Praha. Ilustrační foto. Foto: Facebook IPR

Návrh přednesli zástupci ANO na úterním pravidelném koaličním jednání. Cílem zrušení má být údajně zrychlení procesů, které má IPR na starosti. Která z institucí by širokou agendu IPR v budoucnu měla vyřizovat, údajně na jednání nesdělili. "Návrh neměli," řekl jeden ze zdrojů. Oficiálně se ke schůzce nikdo vyjadřovat nechtěl.

Souvisí návrh s krizí v IPR?

Vedení Prahy v září odvolalo z funkce ředitele IPR Petra Hlaváčka, následně podali výpovědi členové týmu územního plánu a práce na něm se téměř zastavily. Od té doby se v kuloárech hovoří o krizi v IPR. Zda návrh ANO souvisí s touto situací, není jasné.

"U ničeho takového (koaliční jednání, pozn. red.) jsem nebyl a byl bych rozhodně proti. Osmdesát procent práce IPR považuji za výbornou," řekl při ověřování informace o plánu na zrušení IPR zastupitel a bývalý náměstek primátorky pro územní rozvoj Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice).

Jednání se týkalo Metropolitního plánu

Krnáčová potvrdila, že návrh na jednání zazněl, avšak podle ní by nebylo dobré IPR rušit. "Ode mne takový návrh určitě nezazněl, ale je pravda, že to na jednání padlo. Je to ale absurdní a já si rozhodně nemyslím, že by to bylo reálné a hlavně ani užitečné. V tuto chvíli musíme především dělat vše pro to, abychom dokončili Metropolitní plán, a zrušení IPR by tomu rozhodně neprospělo," uvedla Krnáčová.

Koaliční jednání se ve středu podle primátorky netýkalo budoucnosti IPR, ale především Metropolitního plánu. "Situace je poměrně vyeskalovaná, ale náměstkyně Petra Kolínská (SZ) nás dnes ujistila, že jeho dokončení ohroženo není," dodala Krnáčová.

Z Útvaru rozvoje města se stal IPR

Praha má podle webu IPR instituci, která se zabývá územním plánováním od roku 1920, kdy vznikla Státní regulační komise pro Prahu a okolí. Od roku 1961 do roku 1994 existoval takzvaný Útvar hlavního architekta, na který navázal Útvar rozvoje města.

Ten se v roce 2014 změnil v současný IPR, který má za úkol mimo jiné připravit nový územní plán a plánovat rozvoj města. Jeho roční rozpočet je asi 300 milionů korun.

