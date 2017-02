Pražskou ODS povede do voleb poslankyně Jana Černochová.

/FOTOGALERIE/ - Pražskou ODS pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny povede poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Cílem ODS je podle ní volby v Praze vyhrát. Na druhém místě bude předseda regionu Filip Humplík a třetí Václav Klaus mladší. Rozhodli o tom v pondělí večer delegáti sněmu pražské ODS. Strana v posledních volbách do sněmovny získala v Praze 12 procent hlasů a skončila čtvrtá.

Pražskou ODS povede do voleb poslankyně Jana ČernochováFoto: ČTK/Roman Vondrouš

Černochová je poslankyní od roku 2010. „Jsme připraveni udělat všechno pro to, abychom vyhráli v Praze volby do Poslanecké sněmovny. Podařilo se mi vyhrát na Praze 2, když volební průzkumy dávali ODS osm až deset procent. Získali jsme 26 procent," řekla poté, co kandidátku s ní v čele podpořilo 61 z 66 delegátů.

Na kandidátce ODS jsou i reprezentanti Strany soukromníků

Kandidátku si pochvaloval i předseda ODS Petr Fiala, který se sněmu zúčastnil. „Ukazuje to, že jsme schopni vedle sebe poskládat lidi s různou zkušeností, tak jak to sluší velké politické straně s velkou ambicí," uvedl.

Jiné strany podle něj mluví o integraci pravice, ODS to už dělá. „Důkazem je přítomnost reprezentantů Strany soukromníků na naší kandidátce," poznamenal. Nejvýše je za tuto stranu Ladislav Linek na 11. místě. Soukromníci mají celkem čtyři z 36 kandidátů. „Jsem pevně přesvědčen, že kandidátka vedená Janou Černochovou v Praze výrazně uspěje," dodal Fiala.

Třetí místo obsadil Klaus ml.

Dvojka na kandidátce Humplík vede pražskou ODS od listopadu 2013, v komunálních volbách se stal zastupitelem hlavního města. Třetí místo obsadil Václav Klaus mladší, který je expertem strany v oblasti školství.

Ze čtvrtého místa bude kandidovat poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda, z pátého zastupitelka Prahy 1 a hlavního města Jaroslava Janderová, šestý další pražský poslanec ODS Marek Benda.

Ve sněmovních volbách do roku 2006 získávali občanští demokraté v hlavním městě pravidelně přes 30 procent, dokonce i přes 40 procent hlasů. V roce 2010 ale už ODS skončila druhá se ziskem asi 24,8 procenta za TOP 09. O tři roky později byla v Praze čtvrtá za TOP 09, hnutím ANO a ČSSD, když dostala asi 12 procent hlasů.

ODS získala v posledních sněmovních volbách přes sedm procent

Za ODS nyní zastupují ve Sněmovně Prahu bývalá předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová, exprimátor Svoboda, Černochová a Benda, který se v minulých volbách dostal do Sněmovny díky přednostním hlasům z desátého místa. Celkově získala ODS v posledních sněmovních volbách 7,72 procenta hlasů a 16 mandátů.