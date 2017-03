Porno na počítači prezidenta. Národní bezpečnostní úřad o tom nevěděl

Koalice KDU-ČSL a STAN by v únoru podle volebního modelu agentury Focus dostala zhruba devět procent hlasů. S ohledem na desetiprocentní limit pro dvoučlenné koalice by se tak do Sněmovny nedostala. Pokud by obě uskupení kandidovala samostatně, získala by v součtu o dva procentní body více. V případě oddělené kandidatury by však STAN zůstal před branami Sněmovny. Vyplývá to z výsledků, které dnes agentura poskytla ČTK.