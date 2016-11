Pražský hrad zvažuje, že bezpečnostní rámy do sv. Víta nezavede

Praha - Hrad zvažuje, že nezavede bezpečnostní rámy ve vstupech do katedrály svatého Víta. Jako bezpečnostní opatření by mohly stačit rentgeny, skenery a kamery u vchodů do Hradu. Ve čtvrtek to řekl kancléř Vratislav Mynář. Definitivní rozhodnutí by podle něj mohlo padnout v blízké době. Zároveň Hrad chystá zvýšení počtu policistů a vojáků, kteří u vchodu do Hradu kontrolují návštěvníky. Před blížící se zimou tak chce omezit fronty.

Katedrála sv. Víta. Foto: Archiv

Zavedení bezpečnostních kontrol v srpnu vyvolalo silnou kritiku. Ve frontách hlavně zpočátku lidé čekali i desítky minut. Hrad se brání, že tak reaguje na bezpečnostní hrozby a snaží se zajistit bezpečí návštěvníků. Podle Mynáře se v úterý dopoledne nad tématem sešli zástupci všech zainteresovaných složek. „Ta opatření mají svůj důvod, mají svůj smysl, velmi se vyplatila," řekl Mynář. Správa Pražského hradu podle něj i přes kontroly letos očekává oproti loňskému roku zvýšení počtu návštěvníků. Vstup budou hlídat kamery Hrad dostane na své bezpečnostní zajištění od ministerstva obrany 100 milionů korun. Peníze podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) poslouží k nákupu moderních technologií. Mynář řekl, že takzvaný vnější perimetr, tedy i vstupy, budou hlídat kamery, rentgeny a skenery. „Uvažujeme, jestli tohle nebude dostačující k tomu, abychom ještě ve vlastní katedrále zaváděli duplicitní kontrolu. To je otázka pro celý tým, který se těmi bezpečnostními opatřeními dlouhodobě zabývá," poznamenal kancléř. Rozhodnutí by mohlo padnout za dva týdny „Definitivní stanovisko ještě nemáme. Mohu možná trošku prozradit, že odborníci se přiklání k tomu, že pakliže bychom měli veškerý komfort technického dovybavení, tak možná by ty bezpečnostní rámy v katedrále byly zbytečné," dodal. Definitivní rozhodnutí by podle něj mohlo padnout asi za dva týdny. „Lehce naznačuji, že si možná necháme poradit od odborníků," podotkl. Rychlost zavedení nových technických opatření podle něj bude záležet na tom, kdy se podaří uzavřít výběrová řízení. „Dokumentaci máme připravenou. Zazněl pokyn, aby se začalo co nejdříve," řekl. Vede se debata o speciálním vstupu do Hradu Zástupci Hradu podle něj zároveň uvažují, jak "zvýšit" komfort čekajících návštěvníků. Měl by být proto posílen počet policistů a vojáků Hradní stráže, aby dokázali rychleji čekající turisty odbavovat. Stropnický ve středu naznačil, že se vede debata, zda by neměl být na Hradě vytvořen speciální vstup určený pro starší lidi, těhotné ženy nebo tělesně postižené. Mynář přiznal, že podobný návrh zazněl. „Jsou dva názory, oba jsou nějakým způsobem relevantní," poznamenal. Podle prvního si některé skupiny rychlejší odbavení zaslouží, podle druhého ve chvíli, kdy bude udělena jedna výjimka, všichni ostatní si budou myslet, že do ní spadají také. Čtěte také: Stropnický: Investice na Hradě mají přispět k jeho průchodnosti

Autor: ČTK