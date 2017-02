Před 140 lety se narodil jihomoravský badatel Absolon

/FOTOGALERIE/ - Manažer i strůjce velkých vizí. Karel Absolon. Život i dílo jedné z nejvýznamnějších postav evropské archeologie první poloviny 20. století připomíná na nové výstavě Moravské zemské muzeum v Brně. Výstavu hostí Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně, a to u příležitosti letošního 140. výročí Absolonova narození.

Před 120 lety také zemřel Absolonův děd Jindřich Wankel, objevitel svatyně ze starší doby železné v Býčí skále u Adamova. „Spravujeme pozůstalosti obou badatelů. Nová výstava, která rozšiřuje stálou expozici, je připravena z bohatých archivních a sbírkových materiálů, které dosud vystaveny nebyly," uvedla kurátorka Zdeňka Nerudová s tím, že vystavené předměty představují oba muže více po té lidské než odborné stránce.

Poprvé si návštěvníci mohou prohlédnout například Wankelův osobní deník, který muzeum připravuje k vydání, dále pak dobové fotoaparáty či mosazný mikroskop.

Výstava v BrněKarel Absolon manažer a strůjce velkých vizí: Výstava připomíná 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období Karla Absolona a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla. (Jedná se o rozšíření stálé expozice Památník Karla Absolona.) Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh, Brno.

Karel Vítězslav Absolon se narodil 16. června 1877 v Boskovicích a zemřel 6. října 1960 v Brně. Výzkumu Sloupských jeskyní a sběru jeskynního hmyzu se věnoval už od konce 19. století. Do Moravského zemského muzea nastoupil roku 1908 jako kustod zoologických sbírek. „Paleolitem se začal zabývat až od roku 1918, když ve svém oddělení uspořádal zakoupené sbírky. Rozhodujícím podnětem byl dopis vídeňského profesora Bayera upozorňující na Frei-singovy úspěšné sondáže v dosud nedotčených Dolních Věstonicích. Absolon okamžitě uviděl možnost završit slavné objevy svých předchůdců a po dalších patnáct let na tomto programu systematicky pracoval," uvedl spolukurátor výstavy Petr Kostrhun. Doplnil, že své výzkumy Absolon popularizoval přednáškami a bohatě ilustrovanými články v nejrozšířenějším společenském časopise The Illustrated London News.

Výstava je u stálé expozice nainstalována bez časového omezení doby trvání.

