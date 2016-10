Před 55 lety zemřel velitel Pražského povstání generál Kutlvašr

Praha - Velitel Pražského povstání Karel Kutlvašr zemřel 2. října 1961, pouhý rok a půl poté, co jej komunistický režim propustil z vězení. V bolševických žalářích strávil více než 11 let za údajnou vlastizradu. V nemilosti se ocitl nejen kvůli své legionářské minulosti, ale hlavně proto, že jako velitel Pražského povstání přiměl šéfa wehrmachtu v Praze generála Rudolfa Toussainta ke kapitulaci, čímž umožnil, aby půl milionu německých vojáků přešlo k Američanům.

Generál Karel Kutlvašr. Foto: Pinterest

To se ale nelíbilo Sovětům, z jejich pohledu napomohl k posílení vojenského potenciálu nepřítele. Kutlvašrova motivace byla přitom zcela jiná, 7. a 8. května 1945 totiž stále dobře vyzbrojení Němci mohutně bombardovali Prahu a jejich odchod zachránil tisíce životů i město samo.

„Pokud by Kutlvašr dohodu o kapitulaci wehrmachtu a jeho průchodu metropolí s Toussaintem 8. května nepodepsal, Němci by se probili… a jen by po nich zůstaly tisíce mrtvých," řekl historik Zdeněk Vališ.

Po roce 1948 ho odsoudili za velezradu

Již v srpnu 1945 musel Kutlvašr odejít na dovolenou, brzy se ale vrátil do služby. V únoru 1946 se stal velitelem v Plzni a poté v Brně, kde byl také jmenován divizním generálem.

Po komunistickém puči v únoru 1948 jej ale noví mocipáni poslali do výslužby a hned v prosinci mezi prvními zatkli. Komunističtí vyšetřovatelé jej postavili do čela zinscenované odbojové skupiny „Pravda vítězí" a v následném procesu byl 16. května 1949 odsouzen za velezradu na doživotí.

Přivydělával si jako hlídač

Ve vězení se selský synek, který už v roce 1914 bojoval v řadách České družiny v Rusku, znovu potkal s Toussaintem a podle svědků se mezi nimi vyvinul zvláštní vztah.

„Prostě se vzájemně uznávali. Pokud to šlo, hovořili spolu a na cele hrávali s improvizovanými figurkami šachy," vzpomínal bývalý vězeň Vlastimil Klíma. Po propuštění si Kutlvašr až do své smrti ve věku 66 let přivydělával jako noční hlídač. V roce 1968 byl zproštěn obvinění a po roce 1989 rehabilitován.

