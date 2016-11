Před ČVUT se chystají kritici rektora s výzvou k rezignaci

Praha - Před rektorátem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se v úterý uskuteční veřejné shromáždění Apel na rektora. Svolal ho doktorand a předseda akademického senátu Fakulty informačních technologií ČVUT Stanislav Jeřábek. V souběžné petici, jejímž je autorem, vyzývá rektora k rezignaci. Rektor Petr Konvalinka čelí obvinění, že jeho rozhodování ovlivňoval odborník na dotace Miroslav Elfmark, jenž byl letos pravomocně odsouzen za podvod. Rektor obvinění v aféře, o níž informovaly Lidové noviny a časopis Reportér, odmítá.

Rektorát ČVUT. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Ve spolupráci s Elfmarkem, který byl rektorovým poradcem pro evropské projekty, Konvalinka údajně vytvářel "paralelní řídící strukturu" ČVUT. V říjnovém vyjádření k této kauze to rektor odmítl. "Zdůrazňuji, že inženýr Elfmark neměl nikdy žádnou rozhodovací pravomoc, nedisponoval žádnými finančními prostředky a nijak neovlivňoval moje rozhodování ani rozhodování jiných o chodu ČVUT," uvedl. Angažování tohoto člověka s pochybnou minulostí ale zpětně lituje. "Je to věc, která mě mrzí. Kdybych to mohl vrátit, tak bych to neudělal," řekl.

Kvůli odmítnutí spolupráce s Elfmarkem museli prý ve svých funkcích rychle skončit kvestor Tomáš Pelikán a ředitelka kolejí a menz Markéta Kabourková. Mají o tom vypovídat tajně pořízené nahrávky z pracovních jednání. Konvalinka ve svém vyjádření poukazuje na špatný výkon funkce, kvůli němuž oba Pelikán i Kabourková skončili. Tajné nahrávání jednání považuje za nepřípustné. "Manažeři, kteří si protiprávně nahrávají jednání, která vedou, s takovými lidmi nemohu spolupracovat. Na akademickou půdu to nepatří," uvedl.

Posledním impulzem bylo rektorovo vysvětlování

Po Konvalinkově rezignaci volaly některé fakultní akademické senáty. Například ten z Fakulty informačních technologií, jehož předseda Jeřábek svolává úterní akci. "Svolání shromáždění není nějaký rozmar, nějaké náhlé vzplanutí emocí, ale je důsledkem různých událostí, přičemž některé z nich jsou starší než rok. Dlouho jsem se snažil je řešit v poklidu, potichu, bez újmy pro ČVUT, ale taky bez úspěchu," řekl.

Posledním impulzem k sepsání petice a svolání shromáždění bylo rektorovo vysvětlování na univerzitním akademickém senátu, který o aféře čtyři hodiny jednal minulý týden. "Pan rektor nebyl schopen vyvrátit obvinění směřující na jeho osobu, uspokojivě odpovědět na výzvy fakultních akademických senátů, ani vyjádřit se k nejasnostem kolem osobních prověrek členů akademické obce," uvádí se v textu petice.

Na univerzitním akademickém senátu vystoupili vedle rektora také Pelikán a Kabourková. V usnesení senát rektora vyzval, aby "vykonal nezbytné kroky vedoucí k zachování dobrého jména ČVUT před akademickou obcí i veřejností a doplnil svá dosavadní vyjádření a tak vyvrátil přetrvávající pochybnosti". Pokud by tak neučinil, měl by převzít osobní zodpovědnost.

Kritika organizátorů Apelu

Konvalinka organizátory Apelu na rektora kritizuje za to, že toto usnesení nerespektují. "Mrzí mě, že studenti, kteří organizují demonstraci a nechávají podepisovat petici za mé odvolání, se neřídí usnesením akademického senátu. Že nepočkali na to, jestli se začne plnit a jakým způsobem," řekl.

Jeřábek si vedle vyjádření nesouhlasu a distancování se od rektorova jednání žádný konkrétní efekt od úterní akce neslibuje. "Věřím ale, že případný větší ohlas by přispěl k sebereflexi pana rektora," poznamenal.