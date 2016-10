Před převzetím vyznamenání jsem byla nervozní, vzpomínala Jarmila Kratochvílová

Kutnohorsko /ROZHOVOR/ - Jednou z držitelek státního vyznamenání je trenérka, bývalá atletka a světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová. V roce 2013 dostala medaili za zásluhy v oblasti sportu. Byť se jedná o držitelku mnoha cen, tato medaile u ní má své jedinečné místo a na její převzetí dodnes vzpomíná.

Jarmila Kratochvílová byla na státní vyznamenání navržena několikrát. Dočkala se až v roce 2013.Foto: ČTK

„Byla jsem navrhovaná již dříve, kdy mi volali ze senátu, jestli bych medaili chtěla, ale že poslední slovo má vždy pan prezident," zavzpomínala Jarmila Kratochvílová.

Když ji zavolali znovu v roce 2013, tak si světová rekordmanka řekla, že to buď vyjde, nebo ne. Nakonec to vyšlo a pro Jarmilu Kratochvílovou se tak stal 28. říjen 2013 velkým zážitkem.

Milé setkání

I když ceremoniál začínal až od 20 hodin, oceňovaní hosté tam museli být podstatně dříve, a to v půl šesté. „Přišel pan prezident, každému podal ruku a s každým pohovořil. Bylo to milé setkání, které trvalo přibližně hodinu," řekla Jarmila Kratochvílová.

Poté přišel vedoucí hradního protokolu Jindřich Forejt, který přítomným vysvětlil, jak bude celý ceremoniál probíhat. „Řekl nám, kde kdo bude stát i kdy máme sedět a kdy vstát," poznamenala Kratochvílová.

Následovala zkouška ve Vladislavském sále a poté krátká pauza, při které se i u světové rekordmanky dostavila nervozita. „Šlo přece o státní vyznamenání, které předával sám prezident. Když ale nastal samotný ceremoniál, nervozita zmizela. Věděla jsem co a jak. Byl to pro mě velký zážitek," dodala.

Jaderná fyzička Dana Drábová: Dostat medaili byla pro mě pocta

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová převzala 28. října 2014 od prezidenta Miloše Zemana Medaili za zásluhy I. stupně v oblasti vědy. Co pro ni státní vyznamenaní předávané ve Vladislavském sále na Hradě znamenalo, svěřila Benešovskému deníku.

Jak vzpomínáte na den, kdy jste dostala státní medaili?

Vlastně ani moc ne, snažím se dívat dopředu a neohlížet se. Pocta to však byla a je ohromná. Zemi, kde jsem doma, miluji a snažím se pro ni něco odpracovat. A když to stát ocenil, bylo to nečekané. A krásné.

Jak reagovali vaši blízcí a kolegové?

Nejvíc to potěšilo maminku, dej jí pán Bůh nebe. Mám však za to, že se radoval i můj tým a kamarádi.

Změnilo se u vás něco po získání státní medaile?

Ne. Mělo by?

