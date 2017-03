Před sobotním pohřbem bude vystavena rakev s tělem kardinála Vlka

V několika příštích dnech se lidé budou moci přijít na Hradčany naposledy rozloučit se zesnulým kardinálem, bývalým pražským arcibiskupem a českým primasem Miloslavem Vlkem. Po dva dny se mohou přijít poklonit do dvou kostelů k jeho rakvi, ve čtvrtek v ní ještě budou moci pohlédnout do jeho tváře. V sobotu před polednem pak začne pohřeb, který by měl být neokázalý. Kardinálovi blízcí a spolupracovníci ho připravují tak, aby odpovídal jeho přístupu k podobným ceremoniím i k životu. Vlk zemřel po těžké nemoci 18. března ve věku 84 let.

Při pohřbu tedy nezazní velké barokní rekviem doplněné hutnou vůní kadidla, ale spíš lidová hudba nebo skladby autora Petra Ebena, řekl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman. Před začátkem pohřbu v 11.00 vyjde ze sídla pražského arcibiskupství na Hradčanském náměstí liturgický průvod, který projde hradními nádvořími až do katedrály. Rakev s ostatky však neponese, už bude v katedrále připravena a nazdobena. Čtěte také: Pohřeb kardinála Vlka bude v sobotu v katedrále sv. Víta Na pohřeb přijede německý emeritní arcibiskup Předtím bude ve čtvrtek od 17.00 do 20.00 otevřená rakev s tělem vystavena v katedrále svatého Víta. V pátek mezi 15.00 a 21.00 už zavřená bude v kostele svatého Benedikta na Hradčanech. Po pohřbu bude kardinálovo tělo uloženo do arcibiskupské hrobky v katedrále. Podle pražského arcibiskupství na pohřeb přijede německý emeritní arcibiskup v Kolíně nad Rýnem kardinál Joachim Meisner a emeritní arcibiskup krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz, který býval osobním sekretářem papeže Jana Pavla II. Přijet by také měl bangkokský arcibiskup kardinál Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit, představitel hnutí fokoláre, k němuž se Vlk hlásil. Katedrála bude otevřena od rána Pohřbu se kromě duchovních a osobností kulturní i politické reprezentace pravděpodobně zúčastní mnoho poutníků. Budou pro ně už od 09.00 otevřeny zvláštní vstupy od Prašného mostu a z Hradčanského náměstí. Katedrála bude otevřena od 09.45. Počítá se, že by se všichni měli do chrámu dostat, o umístění velkoplošných obrazovek venku se zatím neuvažuje i vzhledem k tomu, že pohřeb bude přenášet Česká televize. Přečtěte si: Spejbl, Hurvínek a Mánička nemají "maminku". Zemřela loutkoherečka Štáchová Posledního rozloučení s kardinálem Vlkem se ale nezúčastní prezident Miloš Zeman, pošle jen smuteční věnec. Kardinál Vlk Zemana v minulosti několikrát kritizoval, naposledy na podzim za okolnosti neudělení vyznamenání někdejšímu osvětimskému vězni Jiřímu Bradymu, příbuznému ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Vlk kritizoval dohodu mezi Hradem a církví Bývalý pražský arcibiskup kvůli tomu vyzval k neúčasti na loňském ceremoniálu 28. října na Pražském hradě. Tehdy také uvedl, že lidé by v budoucnu měli lépe vybírat kandidáty na prezidenta. Vlk rovněž ostře kritizoval dohodu mezi Pražským hradem a katolickou církví o majetkovém vyrovnání, označil ji za protizákonnou a protiústavní. Čtěte také: Sobotka o Vlkovi: Nebál se chovat podle svého svědomí. Co řekli další politici?

Autor: ČTK