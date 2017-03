V Předlicích se zřítil starý dům, hasiči těsně unikli před padajícími stěnami

Poblíž ruiny v Marxově ulici je mateřská školka, sutiny dopadly až na její zahradu. „Ještě, že se to nestalo v týdnu," oddechla si ředitelka školky.

Výjezd ústeckých hasičů k banálnímu požáru odpadků v jednom z domů v Předlicích se málem změnil v neštěstí. Neobydlený dům v Marxově ulici se totiž v sobotu 11. března během jejich zásahu částečně zřítil.

„V domě hořely odpadky, poté se zřítila jedna stěna domu. Hasiči místo zabezpečili a předali policii," popsal mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Podle informací Deníku se měl dům zřítit krátce po jeho uhašení. Těsně před tím z něj stačili utéct dva hasiči. „Kamarád hasič tam přišel málem o život, když to padalo," napsal na Facebook Ústečan Lukáš Soukup. Mluvčí hasičů tuto informaci ovšem nepotvrdil.

Na místě hlídají strážníci

Případem se zabývá státní policie, statik se na ruiny dorazí podívat v pondělí. Mezitím na místě hlídá městské policie.

„Střídají se tu dva strážníci po dvou hodinách," potvrdil ředitel ústeckých strážníků Pavel Bakule a dodal: „Doufáme, že se podaří co nejvíce urychlit vydání demoličního výměru. Ruiny jsou ve stavu, že by nemělo smysl je zabezpečovat za pomoci nějaké pilotáže. Jsou opravdu velmi nebezpečné."

Zřícený dům v Marxově ulici leží poblíž mateřské školky, což rozčílilo místní ředitelku.

„Kdyby dům spadl v týdnu, mohlo se něco stát dětem. Roky volám po nápravě a nikdo mě neslyší. Nejhorší, že se vůbec nikdo nenamáhal mě informovat o tom, že nám na pozemek spadly ruiny, ani jestli nás to neohrožuje. Proboha, staráme se o malé děti, copak si to nikdo neuvědomuje?" rozčílila se ředitelka školky Alena Bodrinová.

O události nevěděl ani starosta obvodu

Jenže o případu nevěděl ani starosta centrálního městského obvodu Kamil Hýbner. „Od vás to slyším poprvé, ale okamžitě se o to začnu zajímat. Minimálně by mne jako starostu obvodu mohl někdo informovat a v pondělí zjistím, jak by se dalo pomoci," dal se slyšet starosta v neděli večer.

Ředitelka mateřinky ještě upozornila na další potíže v lokalitě. „I naproti školce máme dům o který se nikdo nestará. Okolo jsou odpadky, před ním stojí auto, ze kterého místní parta děcek úspěšně dělá vrak," uvedla.

Trosky dříve zavalily dvě ženy

Město už v minulosti nechalo některé domy, které ohrožovaly okolí nejen v Předlicích, ale například ve čtvrti Krásné Březno, zbourat a náklady po majitelích vymáhá.

Jenže ještě předtím se stala tragédie v září roku 2012. Při zřícení domu v Předlicích zůstaly v domě zavalené dvě ženy. Třiačtyřicetiletou záchranáři po dvou a půl hodinách vyprostili zpod traverzy, mladší se ale nepodařilo ani po téměř 13 hodinách úsilí záchranářů z trosek vysvobodit a zemřela.

Podle analýzy organizace Člověk v tísni zůstávají navícv Předlicích asi čtyři desítky domů v havarijním stavu.

Podle neziskových organizací začaly problémy s předlickými domy poté, co je město v několika vlnách privatizovalo. Domy pak často měnily majitele, část z nich se stala terčem úvěrových podvodů skupiny z Královéhradeckého kraje. Většina vlastníků je pro úřady nedohledatelná.

Radnice už dříve avizovala, že chce do Předlic nalákat nové investory. Společně s krajem a Severočeskou vodárenskou společností postaví v centrální části dlouho plánovaný kruhový objezd. Bezprostředně v jeho blízkosti má stát autosalon místního podnikatele.