Předseda KSČM Vojtěch Filip by jednal s Babišem, ale se Stropnickým ne

Vojenská politika Martina Stropnického je pro české komunisty nepřijatelná. Tvrdí to jejich předseda Vojtěch Filip v rozhovoru, který přinese sobotní Deník.

„Musíme si uvědomit, že pokud Andrej Babiš bude vládnout, ponese odpovědnost i za to, jak se bude vyvíjet armáda, jestli to bude dál pod Martinem Stropnickým, což by ke zlepšení jejího stavu nepřispělo. Nebo za vývoj justice, přičemž ministr Pelikán nebyl schopen prosadit klíčový zákon o státním zastupitelství. A také za životní prostředí, kdy za ministra Brabce národní park Šumava nesmyslně spadl pod obecný zákon o ochraně přírody, ačkoli existují důvody pro jeho speciální ochranu. To jsou věci, které nám překážejí, abychom mohli s takovou vládou souhlasit,“ uvedl Filip.

Jednání s Andrejem Babišem by šéf KSČM ovšem neodmítl. Zastal se ho i v případě policejní žádosti o vydání k trestnímu stíhání: „Vůbec se nebráním vyšetřování nekalé privatizace v 90. letech či korupčního jednání při veřejných zakázkách. Na druhou stranu nemohu nevidět, že existují případy, které mají jiný, tedy politický, podtext.“

Vojtěch Filip říká, že jeho strana představuje autentickou evropskou levici. Přitom do voleb jde KSČM s některými tezemi, v nichž by se našel jak Andrej Babiš, tak Pavel Bělobrádek či Tomio Okamura. „Udělali jsme si analýzu shodnosti a jsem rád, že programově se více prolínáme s levicí. Ale třeba v otázce inkluze máme totožný pohled s ODS,“ sdělil Deníku Filip.

CO SE TAKÉ V ROZHOVORU DOČTETE

O členství v NATO:

„Lidí, kteří nesouhlasí s členstvím České republiky v NATO je minimálně jednou tolik, než je voličů KSČM. Čili fakt, že to v programu jiné politické strany nemají, je spíš jejich chyba než naše. Čeští občané opravdu nevidí větší bezpečí v tom, že jsme v Severoatlantickém paktu, který navíc zklamal.“

O Rekonstrukci státu:

„Rekonstrukce státu je účelová organizace, která si tady objednala destrukci veřejného sektoru. A její nejtragičtější zákon je registr smluv. Každý solární baron, přestože ze státního rozpočtu čerpá miliony na dotace, má více práv než městská teplárna. To je normální?“

O Miloši Zemanovi:

„Respektuji jeho rozhodnutí a myslím, že svůj mandát vykonává ve prospěch většiny občanů.“