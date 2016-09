Předvolební debata lídrů už začala

Podle Fialy nic zdarma neexistuje. "Je třeba zlepšit dopravní dostupnost v krajích. Existuje povinnost kraje zajistit dopravu dětí do škol. Slev máme dost." Sobotka k tomu řekll, že ČSSD chce tímto způsobem podporovat rodiny s dětmi. Podpora dopravy zdarma by mohla podpořit sociální kontakty seniorů, řekl Sobotka s tím, že tyto slevy by měly pomoci v sociálních kontaktech. "Z krajských rozpočtů jsme schopni to uhradit." Podle Kalouska ale můžeme mít bohatého důchodce i bohatého padesátiletého. "Umím si představit slevu pro školáky, ale ne dopravu zdarma podle věku, to mi přijde zvrácené."