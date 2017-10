Předvolební duel Babiše a Zaorálka na Nově míří k soudu. Kvůli žalobě Pirátů

Pražský městský soud ve čtvrtek dopoledne přednostně a veřejně projedná žalobu Pirátů, která chce zamezit odvysílání předvolebního duelu lídrů ČSSD a ANO ve čtvrtečním hlavním vysílacím čase na Nově.

Informaci dnes potvrdila mluvčí soudu Markéta Puci. Podle Pirátů by měla televizní stanice poskytnout prostor také zástupcům dalších stran.

Správní soud žalobu obdržel ve čtvrtek 12. října, zabývat se jí bude hned o týden později. "Je to skutečně nařízené ústní jednání k projednání žaloby samé. Žaloby proti nečinnosti správního orgánu mají právo přednostního projednání," vysvětlila rychlost nařízení jednání Puci.

Projednání žaloby začne v deset hodin dopoledne, Nova chce duel Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Andreje Babiše (ANO) vysílat pět minut před osmou hodinou večerní.

Soud má podle žaloby Nově uložit, aby se odvysílání duelu zdržela, a to až do doby, než o věci rozhodne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Radě má soud nakázat, aby s Novou zahájila řízení a vyzvala ji ke zjednání nápravy. Pokud by to soukromá stanice neučinila, má to RRTV projednat jako přestupek.

Nova se proti obviněním z porušování zákona už dříve ohradila. Duel dvou nejvážnějších kandidátů na premiéra je podle ní běžnou praxí západních televizních stanic.

RRTV tvrdí, že zahájit správní řízení s Novou není možné. Argumentuje tím, že rada monitoruje a analyzuje odvysílané pořady a nemá žádnou oporu v zákoně k tomu, aby "preventivně" spustila řízení kvůli pořadu, který by si například předem vybrala z televizního programu. Takový postup rada označila za "svého druhu nepřípustnou cenzuru".

Hodinu a půl po předpokládaném začátku duelu na Nově pořádá Česká televize takzvanou superdebatu celostátních lídrů deseti stran, které mají největší volební potenciál, tedy ANO, ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09, SPD, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a Zelených. Kvůli tomu, aby se jí mohli zúčastnit lídři ANO a sociální demokracie, ji veřejnoprávní televize posunula až na 21:30. Další den odpoledne se otevřou volební místnosti a voliči rozhodnou o složení Sněmovny.