Předvolební inventura. Co chybí krajům?

Volby jsou za dveřmi a „dárečky" pro voliče se to jenom hemží: Důchody se zvýší o 300 korun, platy ve veřejné sféře porostou o čtyři až deset procent, minimální mzda bude 11 tisíc korun. Na 111 kilometrech dálnic se nově bude jezdit zdarma. Děti a senioři budou na léky doplácet maximálně 500 Kč. A dost možná zlevní točené pivo a základní potraviny kvůli nižší sazbě DPH. Komu by se to nelíbilo. Jenže nadcházející volby jsou především krajské, řešit a účtovat se v nich mají hlavně regionální témata. Jaká? Zpravodajové Deníku vytipovali některé menší i větší problémy.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

1. Středočeský kraj

Jízdenky do Prahy – Holedbají se s tím všechny partaje, žádná ale nedokázala do konce dotáhnout plán, aby se na jednu jízdenku dalo jezdit autobusy, vlaky i metrem po Praze i středních Čechách. Silnice 511 – okruh Prahy, propojuje dálnici D1 a Běchovice, až nedávno vláda vrátila mezi prioritní stavby. Nové vedení kraje musí nejenom tlačit na dostavbu okruhu, ale musí hájit zájmy dotčených obcí, kolem nichž okruh povede.

2. Královéhradecký kraj

Nemocnice Náchod – Kvůli výběrovému řízení na rekonstrukci nemocnice v Náchodě nedávno zasahovala policie na krajském úřadě i doma u hejtmana Lubomíra France. Projekt za miliardu korun se nepodařilo ani zahájit, teď se přidává podezření z manipulace tendru. Co s autobusy? Nové vedení musí vyřešit vyhlášení tendru na autobusovou dopravu v regionu. Ten minulý, na deset let za 5,6 miliardy korun, antimonopolní úřad zrušil.

3. Liberecký kraj

Neohrozí Polsko pitnou vodu? Problémem zůstává těžba v polském Túrowě, která omezuje zásoby vody na Frýdlantsku. Kdo tu bude jezdit? I Liberecko má problém se soutěží na autobusy, v tomto případě jde o tendr na deset miliard korun a stále se čeká na rozhodnutí antimonopolního úřadu, zda-li byla veřejná zakázka v pořádku.

4. Pardubický kraj

Kolik lůžek potřebují nemocnice? Kraj už sloučil nemocnice do jednoho holdingu, hospodaření se zlepšilo. Nové vedení kraje ale musí rozhodnout o nepopulární redukci různých oddělení. Nová dálnice na Moravu! Kraj má jednu z nejhustších sítí krajských silnic v ČR, mimo jiné tu vede kapacitně nedostačující D35, tedy severní varianta D1. Kraj musí tlačit na vládu, aby se dostavba D35 stala skutečnou prioritou.

5. Ústecký kraj

Za prací do Německa. Chybí chemičtí inženýři, technologičtí experti, řidiči i další profese, a to v kraji s nejvyšší nezaměstnaností. Vzdělaní lidé odcházejí za prací do SRN. Rostou ghetta. Takzvaných sociálně vyloučených lokalit bylo loni v kraji 89 a žilo v nich 38 tisíc lidí, což je třetina z celé republiky. Za deset let se počet ghett zdvojnásobil.

6. Moravskoslezský kraj

Chybí spojení východ-západ. Není dokončena páteřní silnice I/11 a I/57, která propojuje kraj. Co s horníky a průmyslovou zónou Nad Barborkou. Výkup pozemků pro průmyslovou zónu v Karviné od Bakalovy firmy proti sobě postavil hnutí ANO a ČSSD. Kvůli útlumu těžby v OKD přitom bude potřeba najít práci pro tisíce lidí, vesměs bývalých horníků.

7. Karlovarský kraj

Spojení s Prahou. Kraj doplácí na neexistenci celé dálnice D6 do Prahy, hejtmanství navíc prosazuje, aby D6 byla pro obyvatele kraje bez poplatku. Oprava lázní. Stále nezahájená obnova

Císařských lázní v centru Karlových Varů, cenná památka, chátrá.

8. Plzeňský kraj

Ubývá cestujících. Regionem jezdí prázdné vlaky, i stávající hejtman to považuje za problém. Špitály jako černá díra. Plzeňský kraj v porovnání s ostatním regiony doplácí nejvíce peněz na své krajské nemocnice. Každoročně více než 200 milionů korun. Záplaty na okresky. Hejtman připouští, že silnice II. a III. třídy nejsou, zejména v okrajových oblastech, v ideálním stavu, ale odmítá, že by situace byla katastrofální.

9. Kraj Vysočina

Region se vylidňuje. Už deset let klesá počet obyvatel, nikoliv kvůli demografii, ale stěhování. Mladí lidé odejdou studovat a už se nevrátí. Roztrhaná doprava. Není vybudován integrovaný dopravní systém – to bohužel vedlo k tomu, že některé okrajové části kraje se připojily do podobného systému na jižní Moravě.

10. Olomoucký kraj

Přetížené silnice. I zde lidé trpí neexistující dálnicí D35, podle končícího hejtmana je vnitřní dluh na krajských silnicích až 20 miliard korun. Velké dluhy. Kraj je druhým nejzadluženějším v ČR, míru zadlužení se ale podařilo dostat na úroveň roku 2010. Reputace politiků. Krajské vedení poškodily kauzy (Vidkun, podezření z předražených zakázek, rezignace vicehejtmana)

11. Zlínský kraj

Prázdný Holešov. Tamější průmyslová zóna byla dokončena v roce 2009 a dodnes zeje prázdnotou, patří přitom mezi největší plochy v ČR. Chybí klíčové silnice. Zlínsko doplácí na neexistující dálnice D55 z Otrokovic směrem na Uherské Hradiště a dále směrem na Slovensko. Stále se odkládá i zahájení výstavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku.

12. Jihomoravský kraj

Schválení krajských zásad územního rozvoje a dálnice do Vídně. Bez zásadního dokumentu do kraje nepřitečou dotace na stavby silnic a dálnic a obce mají problémy s tvorbou svých územních plánů, hejtman to řeší až krátce před volbami. Doplácí na to řidiči – zatímco Rakušané po dálnici dojedou téměř k hranicím, u nás se zatím ani nekoplo. Účelné výdaje na propagaci? Pozornost vzbudily smlouvy s marketingovým a producentským centrem Profil, za kterými se skrývá Jana Mrencová alias Lucie Proutníková, údajná mluvčí hejtmana Haška.

13. Jihočeský kraj

Co s otáčivým hledištěm? Kraj ani stát nejsou schopni dořešit problematiku otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Dálnice do Rakouska. Bolavé téma (nejen) pro Jihočechy. Dostavba dálnice, respektive rychlostní silnice až k hranici je v nedohlednu.