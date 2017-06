Průzkum hrou aneb klikněte si na prezidenta. Hlasy sbírá i Kajínek

Do internetové hry Prezident 21, v níž lze vybírat budoucí hlavu státu, se zapojilo už přes 140 tisíc lidí. Kdokoliv může navrhnout svého kandidáta či kandidátku na Hrad, přičemž každý může rozdat tři kladné hlasy a jeden záporný. Vybírat je momentálně možné z 543 kandidátů. Na konci května přibyl i nedávno omilostněný dvojnásobný vrah Jiří Kajínek, hlasů má ale zatím minimálně. Informovali o tom tvůrci hry z neziskové organizace Institut pro Demokracii 21.

"​Vede stále Jiří Drahoš, následován Michalem Horáčkem. Na posledním místě je Miloš Zeman, jehož kladné hlasy však začaly rychle růst. V květnu byl co do počtu pozitivních hlasů třetím nejrychleji rostoucím kandidátem. Má ale také nejvíce hlasů záporných. Do první desítky se dostal nově i Marek Hilšer," uvedli pořadatelé. Systém volebního systému Demokracie 21 navrhl matematik a podnikatel Karel Janeček.

Více než polovina účastníků hry využívá všech třech pozitivních hlasů i hlasu negativního. Další třetina však využila pouze jeden kladný hlas. Jde převážně o ty, kteří hlasují pro Zemana či Drahoše.

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš měl ke konci května více než 37 tisíc plusových hlasů a jen něco přes 540 hlasů minusových. Druhý, textař a podnikatel Michal Horáček obdržel přes 25 500 hlasů pro a asi 8700 hlasů proti. Současný prezident Miloš Zeman záporných hlasů dostal přes 50 tisíc, kladných přes 30 tisíc.

"Pokud by se počítaly pouze hlasy pro, byl by v květnu v celkovém pořadí třetím nejrychleji rostoucím kandidátem Miloš Zeman. Stejně jako v minulých měsících dostal ale ještě více hlasů záporných, a tak se stále drží na posledním místě," uvedli organizátoři. Více informací najdou zájemci na zde.

Hlasovat pro jednotlivé kandidáty je možné do podzimu, kdy budou oznámeni oficiální adepti pro prezidentskou volbu v roce 2018. Od té chvíle ze stránky Prezident 21 zmizí všichni, kteří nekandidují. "Hra se přemění v předvolební průzkum, který oproti těm klasickým trvá déle, probíhá v reálném čase a občané v něm sdělují své preference pomocí jiného mechanismu hlasování," dodali iniciátoři projektu.

Uchazeči pro prezidentské volební klání musí nasbírat alespoň 50 tisíc podpisů. Krom občanské kandidatury může adepty do volby navrhnout skupina nejméně 20 poslanců nebo nejméně deseti senátorů. První kolo prezidentských voleb by se mělo konat nejpozději 19. a 20. ledna 2018.

Kandidaturu ohlásili vedle Zemana, Drahoše, Horáčka či Hilšera také někdejší poslanec Věcí veřejných Otto Chaloupka, podnikatel Igor Sládek a výtvarník Emil Adamec. Zájem projevili bývalý šéf kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl, aktivistka Jana Yngland Hrušková a další.