Přejezd ve Studénce bude mít nové zabezpečovací zařízení

Praha - Železniční přejezd ve Studénce bude mít od čtvrtka ve zkušebním provozu další zabezpečovací zařízení. To by mělo řidiče vozidel zastavit ještě před tím, než dorazí k železničnímu zařízení se světelnou signalizací a závorami. Systém složený ze semaforu, kamer pro určování rychlosti projíždějících vozidel a elektronických značek pro omezení rychlosti by měl pro jeden železniční přejezd vyjít na 600.000 korun. Na dnešním setkání s novináři to řekl Vladimír Kranz, ředitel společnosti Future Product Design, která zařízení vyvinula.

dnes 20:24 SDÍLEJ:

Železniční přejezd ve Studénce. Ilustrační foto.Foto: Deník/Ivan Pavelek

Ve Studénce bude zatím celé zařízení jenom v jednom směru, uvedl Kranz. Systém dokáže odposlouchávat originální drážní zabezpečení a pokud uslyší výstražný signál pro přejezd vlaku, zastaví řidiče prostřednictvím klasického tříbarevného semaforu 150 metrů před železničním přejezdem. Společnost vybrala klasický semafor proto, že na něj řidiči při předchozích reagovali lépe a počet lidí, kteří projížděli na červencovou byl nižší, než u střídavě blikajícího výstražného zařízení. O zabezpečení přejezdu ve Studénce se mluví od loňské tragické nehody pendolina s kamionem. Při nehodě ve Studénce z 22. července tři cestující zemřeli a dvě desítky lidí utrpěly zranění. Hmotná škoda podle SŽDC přesáhla 157 milionů korun. Komponenty pro provoz systému ve Studénce společnost obci zapůjčila bezplatně. Osazení přejezdů dalšími značkami, nebo světelnou signalizací je plně v kompetenci obcí, uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Zahájení zkušebního provozu se podle Kranze uskuteční za účasti dopravní policie, která si přeje ověřit jeho funkčnost přímo na místě. Podle Správy železniční dopravní cesty jde ale o nadbytečný systém. Problém nehody ve Studénce totiž nebyl ten, že by řidič kamionu světelné zařízení neviděl a na přejezd vjel omylem, ale že výstražné zařízení nerespektoval. Zároveň správce dráhy upozornil na nepoužitelnost celého systému, pokud by byla vyřazena z provozu akustická výstraha, doplnil mluvčí organizace Jakub Ptačinský.

Autor: ČTK