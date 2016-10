Premiér Bohuslav Sobotka: Chceme sedm hejtmanů a devět senátorů

Blansko /ROZHOVOR/ – Levicové koalice na hejtmanstvích fungují dobře, není důvod v nich nepokračovat, řekl ke spolupráci s komunisty na krajských úřadech v předvolebním rozhovoru pro Deník předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

S výjimkou Libereckého a Ústeckého kraje všude obhajujete hejtmanské pozice. Je reálné, že se ČSSD podaří všechny posty obhájit? S jakým výsledkem byste byl spokojen?

Spokojen bych byl s takovým výsledkem, aby ČSSD umožnil zabránit privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb. To byl jeden z velkých úkolů, se kterým jsme v minulosti šli do krajských voleb. Tím, že jsme měli hejtmany a silné zastoupení, tak jsme osm let drželi krajské nemocnice, sociální ústavy, domovy pro seniory a snažili jsme se, aby kraj měl kontrolu nad veřejnou dopravou a nad investicemi do silnic druhé a třetí třídy. Víc než počet hejtmanů je pro mě důležité, abychom byli schopni ovlivňovat politiku krajů. Byl bych velmi spokojen, kdyby se nám podařilo obhájit alespoň sedm postů hejtmanů.

Poměrně hodně lidí spekuluje o tom, že tři vládní strany tlačí na to, aby po volbách vznikly na krajích trojbarevné koalice ve stejném složení jako česká vláda. Byla by pak s kraji jednodušší jednání?

Máme dobrou zkušenost s levicovými koalicemi, které většinu krajů vedou. Pokud to bude možné, chtěli bychom v nich pokračovat. Ale určitě se nebráním, pokud tak voliči rozhodnou, abychom vytvářeli koalice i ve vládním modelu. Není to však něco, co bychom preferovali za každou cenu. Důležité je, aby koalice měla dostatečnou většinu, aby byla stabilní a aby byla programově soudržná.

Krajské volby patří k těm, které lidi příliš netáhnou. Proč by měli zrovna k těm letošním přijít?

Je to trochu paradoxní, protože kraje jsou lidem mnohem blíž než centrální vláda. Kraje ovlivňují kvalitu středního školství, opravy silnic. Mají vliv na to, aby pro vás v případě ohrožení života brzy přijeli záchranáři, a také, aby v nemocnici, do které vás odvezou, byli kompetentní lékaři a sestry. Vyzývám občany, aby k volbám šli, protože jde o jejich každodenní život.

Při volbách se nyní bude obměňovat i třetina Senátu. S jakým výsledkem budete spokojený po těchto volbách?

Pro mě jako předsedu vlády je velmi důležité, aby vláda měla v Senátu oporu. Tím, že tam nyní máme nejsilnější senátorský klub, tak je to pro stabilitu vlády a pro její schopnost prosazovat zákony velmi důležité. Mým hlavním cílem je, abychom nadále měli nejsilnější klub, aby předseda Senátu Milan Štěch měl šanci pokračovat v jeho čele.

Takže kolik senátorů pro vás bude uspokojivý výsledek?

Osm až devět.

Zatímco na vládní úrovni spolupráce ČSSD s ANO až na občasné rozbroje funguje, na jižní Moravě se členové ANO proti ČSSD a zejména hejtmanu Haškovi výrazně vymezují. Je to překážka pro společnou koalici?

Sleduji to spíš zpovzdálí. Pro mě je trošku zvláštní, že současný lídr ANO s hejtmanem Haškem spolupracoval delší dobu a teď se od něj distancuje. Politika by neměla být o politických ultimátech. My žádná ultimáta neklademe, budeme hledat lidi, se kterými bude možné se dohodnout, kteří to s kraji myslí dobře a nebudou z nich chtít udělat firmu. Nemáme žádná vymezení a myslím, že ze strany ANO to není úplně rozumné. Kraj funguje docela dobře a myslím, že hejtman Hašek se nemá za co stydět.