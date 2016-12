Premiér podporuje růst platů u policie, vnitro chystá změny

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka i ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) podporují další růst platů u policie a hasičů. Ministerstvo vnitra připravuje novelu služebního zákona, která má zlepšit podmínky pro práci u bezpečnostních sborů. Řekli to dnes novinářům. O zvyšování platů budou dnes večer mluvit s odboráři, kteří chtějí předsedovi vlády předat petici s více než 20.000 podpisy.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Sobotka zdůraznil, že se od nástupu jeho vlády zvyšují platy u bezpečnostních sborů pravidelně. Zkritizoval v této souvislosti předchozí vládu Petra Nečase (ODS), která platy snížila o deset procent. "Myslím si, že to je důležitá změna proti minulosti," uvedl Sobotka. Naposledy schválila vláda růst platů od letošního listopadu o čtyři procenta.

Premiér zdůraznil, že prosazuje růst platů ve veřejné sféře, a to zejména u klíčových služeb, které potřebuje stát zajistit. "Bezpečnost určitě mezi klíčové služby patří," řekl Sobotka. Od dnešního jednání s odbory očekává, že ministerstvo vnitra navrhne varianty, jak situaci řešit.

Vnitro podle Chovance připravuje sérii opatření. Změny se podle ministra nedotknou stávajících výsluh. "Na výsluhy nesáhneme. Výsluhy tady byly, jsou a mají své zdůvodnění," prohlásil Chovanec.

Chovanec zatím nechtěl změny více popisovat, protože s nimi nejprve chce seznámit odbory. Uvedl pouze, že by při nástupu do služby měli mít policisté či hasiči zajištěny jasné bonusy. Nedávno v rozhovoru s ČTK Chovanec uvedl, že v zahraničí například fungují příspěvky na bydlení, které by bylo třeba zavést i v Česku.

Odbory chtějí jednat o zvýšení platů na příští rok o více než navrhovaných pět procent. Požadují také zajištění sociálních potřeb spojených s dojížděním, ubytováním a stravováním nebo lepší podmínky pro přijímání nových příslušníků.

Chovanec dnes řekl, že si problém uvědomuje. V některých krajích podle něj policisté odcházejí za prací do zahraničí po roce či dvou, které stráví ve službě. "Zatím to jsou jednotky odchodů. Není to, že by to destabilizovalo situaci. Je to nepříjemné a my to potřebujeme změnit," řekl Chovanec. Uvedl také, že je nepřijatelné, aby byl nástupní plat u bezpečnostních sborů 17.000 či 18.000 korun, když například na pozici skladníka bývá kolem 25.000 korun.