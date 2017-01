Premiér Sobotka: Chci vyhrát volby. Babišovi možná nabídnu post ministra financí

Kvůli odhalení novoročních předsevzetí premiéra Bohuslava Sobotky není třeba chodit k věštkyni ani vlastnit křišťálovou kouli. V roce, kdy se konají sněmovní volby, chce pochopitelně vítězit, nejprve na březnovém sjezdu ČSSD (tam to má jisté) a pak u uren v celé zemi (tam to zatím vypadá na druhé místo a zisk kolem 15 procent). Pokud se druhá položka nenaplní, ta první bude vážit méně než nic, neboť v případě porážky by Bohuslav Sobotka v čele strany s největší pravděpodobností skončil. To ale v úmyslu nemá. Chce znovu sestavovat vládu a v ní post ministra financí eventuálně nabídnout Andreji Babišovi.

Pane premiére, přemýšlíte o tom, co budete dělat začátkem příštího roku, případně jakou funkci vykonávat?

Člověka samozřejmě napadne, co bude touto dobou za rok, hodně bude záležet na tom, jestli sociální demokracie vyhraje volby a jak rychle se podaří sestavit příští vládu. Na podzim roku 2013 jednání trvala několik měsíců a nová vláda byla jmenována až v lednu. Když jsem se s kolegy na posledním loňském zasedání vlády loučil, řekl jsem jim, ať raději počítají s celým rokem 2017.

Slyšela jsem správně, že bude záležet na tom, zda ČSSD vyhraje volby? Je to varianta, s níž zcela vážně počítáte a se kterou vstupujete do letošního roku?

Je to varianta, pro kterou chci udělat maximum a pro niž jsem už teď začal ve straně organizovat dostatečnou podporu. Chci, aby ČSSD měla vůli vyhrát, aby představila dobrý program, abychom sestavili zajímavé kandidátní listiny. Shromažďuji v sociální demokracii lidi, kteří mají podobnou představu jako já, to znamená nevyklízet pole Andreji Babišovi, nejít do volebního roku ustrašeně, ale naopak sebevědomě, protože my se nemáme za co stydět, ani za naše hodnoty, ani za to, co jsme za tři roky ve vládě dokázali pro lidi prosadit.

Jenže jaké pole? Kdybychom se řídili politologickými poučkami, Babišovo hnutí cílí na pravý střed. Krajské volby jako nejlepší průzkum volebních preferencí však ukázaly, že k ANO přešli především příznivci ČSSD a KSČM. Berete tuto podivnost při formulování volební strategie v úvahu?

Je to paradox, který nefunguje jen u nás. Do značné míry to bylo vidět i ve Spojených státech, alespoň na kampani Donalda Trumpa v jezerních státech, kde potřeboval vyhrát. Andrej Babiš je nepochybně členem klubu miliardářů. Je člověkem, který hájí zájmy ekonomické elity, sám do ní vždycky patřil, prosazuje její potřeby. Je tedy na schopnostech a komunikačních dovednostech sociální demokracie, aby ukázala, jaká je realita. Nejlépe je ji vidět na přístupu Andreje Babiše k návrhům, s nimiž ČSSD přichází do vlády.

Povídejte. Navenek to totiž vypadá, že zvýšení důchodů, stejně jako platů učitelů či zdravotníků, prosadil právě ministr financí za tiché asistence vašich ministrů. Lidé si spojují reálný přírůstek ve svých peněženkách, ale také přebytkový stav státního rozpočtu právě s Andrejem Babišem. A to nemluvím o tom, že se prezident Zeman už shání po adrese Nobelova výboru, aby mu navrhl Babiše na cenu za ekonomii.

Realita a pravda je jiná. Pokud došlo ke zlepšení situace zaměstnanců, zvyšování mezd nebo změně systému valorizace penzí, byl to důsledek návrhů, které prosadila sociální demokracie. Nic- méně Babišův marketing byl v uplynulých třech letech mnohem lepší než naše schopnost tyto věci popsat a lidem sdělit. Nám velmi záleží na tom, aby vláda dobře fungovala ve prospěch občanů. Možná jsme tomu podřídili schopnost vysvětlit, co se v ní odehrávalo. Budeme o tom muset v příštích měsících víc mluvit, protože zmíněné návrhy musela ČSSD ve vládě probojovat proti Andreji Babišovi, často s podporou KDU-ČSL. Za to, že státní rozpočet za rok 2016 dopadl velmi dobře, vděčíme tomu, že dorazilo 50 miliard z Evropské unie, s nimiž ministerstvo financí původně nepočítalo. Dokázali jsme dobře čerpat evropské fondy, ale není to jen zásluha Andreje Babiše, ale také Jana Mládka, Michaely Marksové, ministrů KDU-ČSL. Nelze ztotožňovat výsledek hospodaření státu jenom s působením ministra financí, je to výsledek celé vlády.

„Vím, že strach z terorismu a problémů, které moderní svět přináší, může vést k názorům, že je potřeba omezit práva lidí, dosadit silné vůdce, neboť demokracie je příliš chaotická. To není naše cesta. My chceme ve společnosti udržet dostatečnou míru svobody a volnosti, nepodlehnout tendencím k autoritářskému režimu."

To vše je pravda, ale oba víme, že když to volič bude cítit jinak, sociální demokracie spláče nad volebním výdělkem. Právě americké volby ukázaly, že lidé mají plné zuby tradičních stran, receptů a hlavně tváří. Co s tak silným odporem proti establishmentu chcete dělat?

My jsme v jiné situaci, než byli naštvaní Američané především v těch státech, kde vyhrál Donald Trump. Česká republika je na tom dobře, bezpečnostně i ekonomicky. Máme nejnižší nezaměstnanost v EU, nemáme zásadní sociální problémy. Když se ale podíváme pod povrch, na to, v jaké realitě se pohybuje velká část českých domácností, tak se lidem úplně lehce nežije. Byl by obrovský omyl si myslet, že miliardář je schopen rodinám s průměrnými a podprůměrnými příjmy pomoci, že je schopen pomoci seniorům, zdravotně postiženým. On bude hájit nízké daně pro firmy a malé zdanění bohatých. Z čeho ale budeme v příštích letech financovat zdravotní péči, vyšší výdaje na důchody? Zrovna penzemi se musíme v následujícím období intenzivně zabývat, protože nemůžeme dopustit, aby se rozevíraly nůžky mezi průměrným důchodem a platem tak, jak se to děje teď. Jestli si nejbohatší lidé vylobbovali nespravedlivý daňový systém, musíme ho změnit.

Měli jste na to tři roky, proč jste to neudělali?

Když jsme jako sociální demokraté s tímto požadavkem přišli za Andrejem Babišem, řekl, že nikdy nebude souhlasit s tím, aby se zvýšilo zdanění firem. Nesouhlasil s tím, abychom se vrátili k daňové progresi a více zdanili nejbohatší příjmové skupiny. Tohle je kardinální otázka, o níž by lidé před volbami měli přemýšlet – jestli miliardář, který může získat nejsilnější politickou moc v zemi, dokáže zlepšit život lidí s průměrnými a podprůměrnými příjmy, život seniorů a zaměstnanců, když prosazuje recepty, jež jsou s jejich zájmy v naprostém rozporu.

„Přijdu na sjezd a budu chtít pro svou vizi získat podporu členů sociální demokracie. Buď ji dostanu, nebo nedostanu, ale nebudu dělat žádné handly, vyměňovat pozice za pozice. Nedělal jsem kvůli tomu ani změny ve vládě a nebudu kvůli tomu dělat ani změny ve vedení strany."

Andrej Babiš to vidí jinak. Sice jasně říká, že nepřistoupí na progresivní zdanění ani nebude zavádět sektorovou daň v bankovnictví, vodárenství, plynárenství či telekomunikacích, ale příjmy státního rozpočtu přesto porostou. Důchodcům i státním zaměstnancům totiž bude moci přidávat díky lepšímu výběru stávajících daní. Proč by nemohl mít pravdu?

Bez rozpočtového deficitu tohle možné není. Dokázali jsme zlepšit hospodaření veřejných rozpočtů, společně jsme prosadili body, které měly koaliční strany v programu, koneckonců všechny tři hovořily o nějaké formě registračních pokladen, o zásahu proti podvodům s daní z přidané hodnoty či zavedení kontrolního hlášení. Tyto důležité věci jsme společně prohlasovali i proti odporu pravicové opozice. To ale v budoucnu nebude stačit. Podívejme se třeba, jak je podfinancované školství. Zvedli jsme učitelské platy o osm procent, ale toto tempo růstu potřebujeme udržet v několika příštích letech, abychom měli záruku, že naše děti budou učit špičkoví pedagogové, ne průměrní nebo dokonce nejhorší. Ti nejlepší ale ve školství pracují rok dva a pak je přeplatí privátní zaměstnavatel. My chceme, aby nejtalentovanější lidé šli učit a zůstávali ve veřejných školách. Totéž se týká zdravotnictví.

Také pravidelné zvyšování platů?

Platy sester jsou nízké, lékaři ve veřejných nemocnicích jsou přetížení. V lednu se zvýšily tarifní platy lékařů a sester v nemocnicích, ale my to musíme udělat dva nebo tři roky po sobě, abychom situaci kvalitativně změnili. Jinak lékaři do nemocnic sice nastoupí, ale po získání přístupu k privátním praxím z nich odejdou. A to nemluvím o těch, kteří mizí v západní Evropě, protože tam mají až třikrát vyšší příjmy než u nás. Abychom mohli garantovat lidem kvalitní a dostupné veřejné služby, slušné penze, tak nebude stačit zlepšený výběr daní.

Co tedy?

Musíme zajistit, aby z České republiky ročně neutíkalo 300 miliard na dividendách, aby část těch peněz zůstala v daňovém systému. Vím, že část se malých podnikatelů těžko vyrovnává se systémem EET. Ten je strašně důležitý pro narovnání podnikatelského prostředí. Avšak mají naprostou pravdu ti, kteří říkají, že je třeba podívat se i na ty velké, na firmy, jež sídlí v daňových rájích. A to nejsou jen ostrovy v Karibiku, ale také evropské země jako Irsko, Lucembursko, Holandsko, Kypr. Evropa by do budoucna neměla tyto věci tolerovat a Česká republika v tomto směru nesmí mlčet. Pokud Andrej Babiš tvrdí, že vše pokryje lepší výběr daní, tak s ním nesouhlasím. Nebude stačit na to, abychom lidem zaručili slušné penze či dostatečnou úroveň zdravotní péče. Je také potřeba počítat s tím, že ekonomika neporoste věčně. Velmi bych si přál, abychom dalších pět let měli současný skvělý hospodářský růst a vysokou zaměstnanost, ale svět a kapitalismus takto bohužel nefungují. Jednou přijde ekonomický výkyv, zpomalení, což se projeví růstem deficitu státního rozpočtu.

Chcete tím voličům říct, že pokud si vyberou za premiéra Andreje Babiše, nebude se těm středně a nízkopříjmovým dařit tak dobře jako dnes, možná i hůře?

Andrej Babiš se před volbami 2013 profiloval spíš jako pravicový politik, získal hodně zklamaných bývalých voličů pravicových stran. No a my jsme ho ve vládě donutili dělat levicovou politiku, nastolili jsme sociálnědemokratickou agendu, s níž on souhlasil, velmi často proto, že neměl jiný program.

Souhlasil tak chytře, že vám nyní bere voliče.

Řada lidí podlehla pocitu, že Andrej Babiš se bude chovat stejně, i když vládu nepovede sociální demokracie. Já říkám, že kdyby tam byl Andrej Babiš s ODS nebo jinou pravicovou stranou, nedělal by politiku, kterou teď lidé zažívají a která zmírnila sociální napětí ve společnosti. Vysoká minimální mzda nebo přívětivý způsob valorizace penzí je důsledkem neústupnosti sociální demokracie v koalici.

Chápu, že mluvíte o vítězství ve volbách, ale průzkumy vám zatím přisuzují druhé místo za ANO, které má desetiprocentní náskok. Máte v druhém sledu ambici hlídat Andreje Babiše v příští vládě jako juniorní koaliční partner?

Do vlády můžeme jít jen tehdy, pokud budeme lidem schopni garantovat prosazování sociálnědemokratických hodnot.

Tedy jen s Bohuslavem Sobotkou jako premiérem?

Nedovedu si ČSSD dost dobře představit v pozici slabšího koaličního partnera, který bude přehlasováván zbylými koaličními pravicovými subjekty. Jsou dvě zásady, které se nám v posledních třech letech osvědčily. Dali jsme republice stabilní vládu, což zemi ekonomicky i bezpečnostně pomohlo. Vláda mohla fungovat proto, že měla ve sněmovně 111 hlasů, což byl dobrý základ pro fungování koalice. Ještě důležitější bylo, že koalice je programově soudržná. Po volbách jsme se shodli, že máme obdobné priority, což se projevilo v tom, že jsme vládu udrželi pohromadě, byť koaliční kompromisy nebyly jednoduché. Příští vláda by měla být založena na dostatečné většině a programových průnicích. V ní můžeme ale garantovat spravedlivou sociální politiku jen tehdy, když tam budeme jako nejsilnější politická strana a nebude možné nás přehlasovat prostřednictvím koaličních partnerů, kteří by vládu tlačili víc doprava. Nerad bych ale nyní spekuloval o koalicích, protože je to tak trochu účet bez hostinského, protože karty rozdají voliči. Já bych byl rád, abychom jako sociální demokraté šli mezi lidi a získali jejich podporu.

„Vzpomínám si, že Miloš Zeman v kampani mluvil o tom, že bude prezidentem dolních deseti milionů a teď se zdá, že se především stará o pohodlí jednoho z nejbohatších Čechů."

A kdyby ta podpora nakonec byla dostatečná, nabídnete po volbách Andreji Babišovi post ministra financí?

Pokračování obdobné koalice, jaká vládne nyní, je jedna z variant. Pokud by hnutí ANO skončilo na druhém místě, rozhodně nemohu vyloučit nabídku, na niž se ptáte. Na druhou stranu by tady musela být shoda na další agendě vládnutí. Myslím, že bez daňové reformy, na jejímž základě velké firmy a bohatí lidé zaplatí větší daně a lidem s nižším platem se uleví, se neposuneme dál.

Zůstaňme ještě u povolebních spekulací, které ovšem při rozhodování lidí mohou sehrát velkou roli. Jak se díváte na možnost tzv. uskupení Antibabiš, tedy široké koalice stran proti hnutí ANO?

Pro nás je nejdůležitější, co bude vláda reálně dělat. ČSSD se přece nemůže spojit se stranami, které by chtěly revidovat to, co jsme za poslední tři roky prosadili. Jestliže pravice bude kandidovat s programem zrušení EET a snižování daní pro nejbohatší, pak pro sociální demokracii jako programový partner nepřipadá v úvahu. V roce 2013 jsme jasně řekli, že neuděláme koalici s ODS a TOP 09, neboť šlo o strany, které byly symbolem úpadku České republiky. Dodrželi jsme to, vytvořili jsme jinou koalici a já nepovedu sociální demokracii do vlády, v níž bychom zrazovali základní programové principy ČSSD jen proto, abychom byli u toho. My chceme přijít s programem, který změní situaci lidí, jimž se nežije lehce, tedy pracujícím rodičům s malými dětmi, seniorům, který bude garantovat, že se nebude zvyšovat spoluúčast ve zdravotnictví. Tohle těžko budeme prosazovat s pravicovými stranami.

Na rozdíl od Andreje Babiše, který má hnutí ANO plně pod kontrolou a nemusí se ohlížet na uspokojování zájmů té či oné krajské organizace, vy to dělat musíte. Do jaké míry vám vadí kupčit s různými vlivovými skupinami, funkcionářskými klany, abyste si zajistil pro březnový sjezd a hlavně povolební období většinový a silný mandát coby nezpochybnitelný lídr?

Určitě je důležité s lidmi v sociální demokracii mluvit, ale to neznamená dělat politické obchody. Pro mě je dnes mnohem důležitější mluvit směrem k voličům. Čas, který zbývá do sjezdu, využiji k tomu, abych lidem zřetelně popsal, co chce ČSSD udělat, když jí znovu dají důvěru, jaká je naše vize rozvoje České republiky v příštích patnácti dvaceti letech. Přijdu na sjezd a budu chtít pro tuto vizi získat podporu členů sociální demokracie. Buď ji dostanu, nebo nedostanu, ale nebudu dělat žádné handly, vyměňovat pozice za pozice. Nedělal jsem kvůli tomu ani změny ve vládě a nebudu kvůli tomu dělat ani změny ve vedení strany. Pokud dojde k obměně vedení ČSSD, bude to na základě vůle delegátů.

„Tohle je kardinální otázka, o níž by lidé před volbami měli přemýšlet – jestli miliardář, který díky hlasům může získat nejsilnější politickou moc v zemi, dokáže zlepšit život lidí s průměrnými a podprůměrnými příjmy, život seniorů a zaměstnanců, když prosazuje recepty, jež jsou s jejich zájmy v naprostém rozporu."

Pomůže to k větší akčnosti ČSSD?

Byl bych rád, abychom z lidí, kteří avizují kandidaturu, sestavili tým, jenž pomůže sociální demokracii uspět ve volbách. Andrej Babiš to má jednodušší, fakticky za hnutí ANO mluví jen on, platí si ho a nemusí se zdržovat žádnou diskusí. Já musím velkou část energie věnovat tomu, abych věci lidem vysvětloval. Kdybych se začal zpronevěřovat principům, na jejichž základě jsem byl zvolen, mohou mě členové strany odvolat. Hnutí ANO Andreje Babiše nikdy odvolat nemůže.

Jenže to lidé neřeší, pouze vidí, že to funguje.

Existence strukturovaných demokratických stran, kde se členové nebojí kritizovat předsedu, je strašně důležitá pojistka. Stejně jako jí jsou média, proto by je politici neměli vlastnit. Chtěl bych, abychom se hnutí ANO vyrovnali i v marketingu, a to bude vyžadovat, aby po sjezdu, který rozhodne o skladbě vedení i strategii, různorodost hlasů zmizela. Pak už za ČSSD bude mluvit její legitimní vedení. Lidé nemají rádi rozhádané strany, naše komunikace musí být mnohem jednoznačnější a srozumitelnější, budeme hovořit hlasy těch, kteří získají na sjezdu mandát. V tom se budeme muset vyrovnat Andreji Babišovi.

Jistá mnohohlasost, která se slévá do jednoho mohutného proudu, by nemusela až tak vadit. Varovné jsou disharmonické tóny, mám na mysli určité populistické, nacionalistické až nahnědlé tendence. Budete je ze zásady odmítat?

To je červená linie, kterou nemůžeme překročit. Mluvil jsem o tom, že se musíme soustředit na každodenní problémy lidí, které se často týkají sociální oblasti. Když nejsou dlouhodobě řešeny, hněv lidí se začíná obracet nejenom proti elitě, ale také proti těm nejchudším nebo proti uprchlíkům. Nedivím se tomu. Pokud děláte ve fabrice a zaměstnavatel vás vyhodí proto, že agenturní pracovník, třeba Ukrajinec, je levnější, jste zcela pochopitelně naštvaný. ČSSD je tu od toho, aby sociální problémy lidí pomáhala řešit. Když je lidem špatně, jsou v bezvýchodné životní situaci, těžko po nich můžete chtít, aby se radovali z toho, že je v zemi demokratický systém a že mohou jít jednou za čtyři roky k volbám. Řada z nich buď nepřijde, nebo volí protestní strany.

Čili mluvit, vysvětlovat, chodit za nimi?

Jedna z našich povinností je získávat lidi se středními a nízkými příjmy, kteří jsou ve složité sociální situaci, pro podporu demokracie. A v tom nám pomůže radikální sociální program. To by měla být jedna z charakteristik ČSSD. Druhou je proevropská orientace, což v dnešní době rozhodně není populární věc. Lidé si Brusel spojují s kvótami, které strašně srazily myšlenku evropské spolupráce. To, že Brusel a Berlín s kvótami vůbec přišly, byla velká politická chyba. Evropská spolupráce představuje garanci stability a prosperity pro firmy, šanci pro mladé lidi studovat v Evropě. A především je to záruka, že se mezi sebou státy EU nezačnou hádat tak, aby to skončilo obchodními a potom i skutečnými válkami. Do třetice chci, aby ČSSD zůstala svobodomyslnou stranou.

Jak to myslíte?

Vím, že strach z terorismu a problémů, které moderní svět přináší, může vést k názorům, že je potřeba omezit práva lidí, dosadit silné vůdce, neboť demokracie je příliš chaotická. To není naše cesta. My chceme ve společnosti udržet dostatečnou míru svobody a volnosti, nepodlehnout tendencím k autoritářskému režimu. Svobodomyslná, proevropská a sociálně radikální strana, to je moje představa ČSSD, pro niž budu chtít získat dostatečný mandát na sjezdu. To je ale jen první etapa. Pak bude následovat ta nejdůležitější, musíme pro ni získat nejméně milion voličů.

„Svobodomyslná, proevropská a sociálně radikální strana, to je moje představa ČSSD, pro niž budu chtít získat dostatečný mandát na sjezdu. To je ale jen první etapa. Pak pro ni musíme získat nejméně milion voličů."

Miloš Zeman, který je stále pro většinu členů ČSSD nejlepším možným prezidentem, se zcela viditelně přimyká k Andreji Babišovi. Měla by jim u toho sociální demokracie podle vás asistovat?

Samozřejmě o tom v sociální demokracii hodně přemýšlíme. I řada lidí, kteří dlouhodobě patří mezi fanoušky Miloše Zemana, v posledních týdnech hodně zpozorněla. Vzpomínám si, že Miloš Zeman v kampani mluvil o tom, že bude prezidentem dolních deseti milionů, a teď se zdá, že se především stará o pohodlí jednoho z nejbohatších Čechů. Byl bych strašně rád, kdyby Miloš Zeman nemyslel jenom na miliardáře, ale aby se vrátil k tomu, co říkal v době, kdy byl prezidentským kandidátem a pečoval o to, aby se měli lépe lidé s průměrným a podprůměrným platem. Pokud na těch deset dolních milionů nechce zapomenout, nemůže být spojencem nikoho jiného než ČSSD.

Podpoříte ho jako prezidentského kandidáta?

My se rozhodneme ve vnitrostranickém referendu, které by mělo proběhnout v první polovině roku 2017. Každý člen ČSSD se bude moci vyjádřit k lidem, kteří do té doby ohlásí prezidentskou kandidaturu. A chci, aby výsledek referenda vedení strany respektovalo.

Předpokládáte, že se do té doby najde člen ČSSD nebo osobnost názorově jí blízká, která projeví zájem o Hrad?

Zatím o nikom takovém nevím, ale nevylučuji, že se během příštích měsíců někdo takový objeví. Koneckonců diskusi uvnitř ČSSD by to jen zpestřilo. Osobně se chci soustředit na úspěch ve volbách do sněmovny, takže při vší úctě k autoritě úřadu prezidenta republiky si myslím, že pro obyvatele naší země, zaměstnance, seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi je mnohem důležitější, kdo bude příští předseda vlády. Ten totiž bude zásadně ovlivňovat její program, to jestli to bude vláda pro dolních deset milionů, nebo jestli ji bude řídit miliardář, který bude hledět na své vlastní zájmy.

„Příští vláda by měla být založena na dostatečné většině a programových průnicích. V ní můžeme ale garantovat spravedlivou sociální politiku jen tehdy, když tam budeme jako nejsilnější politická strana a nebude možné nás přehlasovat prostřednictvím koaličních partnerů, kteří by vládu tlačili víc doprava."