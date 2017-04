Přes dvě stovky podpisů za den. Zájemci o Hrad vyrážejí na lov

Jméno, číslo občanky, adresa a datum narození. To vše musí prozradit lidé, kteří podepíšou petici na podporu uchazeče o prezidentskou funkci. Už s koncem Velikonoc se podpisy začnou sbírat ve velkém.

Michal Horáček hýří sebevědomím. Podnikatel a textař počítá s tím, že 50 tisíc podpisů občanů, které potřebuje pod petici ke kandidatuře na Hrad, získá do dvou týdnů.

„Nemám obavy, že bychom ty podpisy neměli sehnat," řekl Deníku Horáček, který den co den objíždí města i venkov. Již se mu podařilo vybudovat síť sympatizantů. Tisícovky jeho spolupracovníků začnou sbírat podpisy příznivců o velikonoční neděli.

Novela zákona o volbě prezidenta, která mimo jiné upravuje, jak přesně má petice vypadat, vstoupí v platnost zítra.

SBÍRAJÍ LÉKAŘII KAVÁRNÍCI

Podporu Horáčkovi budou lidé moci svým podpisem vyjádřit také v pěti stovkách sběrných míst – v lékárnách a ordinacích, kavárnách, knihovnách či kulturních domech. „Velký zájem lidí ze všech regionů naší země mě příjemně překvapil," konstatoval.

Brzký start se naopak nevyplatil jednomu ze soupeřů – aktivistovi, lékaři a učiteli Marku Hilšerovi. Kandidaturu ohlásil již loni v létě. Nemarnil čas a okamžitě začal sbírat podpisy. Zákonodárci ovšem až letos v březnu rozhodli, že lidé k podpisu musí připojit také číslo občanského průkazu nebo pasu. „Přes tisícovku podpisů jsem musel hodit do koše," posteskl si Hilšer Deníku. Snu o stěhování na Pražský hrad se ovšem nevzdal, jeho spolupracovníkům se již podařilo shromáždit sedm stovek podpisů i s patřičnými údaji. Spočítal si, že aby se boje o Hrad mohl zúčastnit, musí do počátku listopadu, kdy se petiční archy budou odevzdávat, denně získat asi 270 hlasů. Věří, že to stihne.

„Nemám finanční zdroje a spoléhám pouze na pomoc občanů a jejich drobné příspěvky. Beru to jako ideu své kampaně, protože si myslím, že politici by měli být odříznuti od velkých peněz," konstatoval. Na podpisových arších by přitom chtěl mít podpisů ještě více kvůli následné kontrole.

Při minulých volbách v roce 2013 vyřadily chyby ze hry dva kandidáty – nynějšího poslance Tomia Okamuru a dnešního prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Ministerstvo vnitra při kontrole zjistilo, že mnoho jejich předložených podpisů bylo neplatných. Kontroly se plánují i tentokrát.

V dohledné době se chystá vyrazit „na lov" se svým týmem také bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. „Od ohlášení kandidatury jsem obdržel řadu e-mailů s vyjádřením podpory a nabídkou pomoci se sběrem podpisů," pochvaluje si Drahoš. Kampaň má zatím ovšem jen v plenkách. Detaily tak neprozradil. Také on má v plánu příznivce oslovovat na sociálních sítích i cestách po regionech. Se sháněním podpisů mu již přislíbily pomoc dvě stovky dobrovolníků.

BEZ OVČÁČKA V TÝMU

Do boje o voličské hlasy se znovu hodlá pustit i nynější prezident Miloš Zeman. Také on čeká, až novela příslušného zákona vstoupí v platnost. „Následně během několika dnů, maximálně dvou týdnů, bude představen volební tým pana prezidenta," řekl Deníku prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Tvrdí, že on sám členem tohoto týmu nebude.