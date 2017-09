Přes rok ztracen v české vazbě. Putinův kritik čeká na vydání

/ROZHOVOR/ Čtyřiašedesátiletý Alexandr Nikolajev ještě před čtyřmi lety zajišťoval přepravu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Teď už více než 580 dní sedí ve vazbě. Doufá, že ho Česká republika nevydá do Ruské federace. A nechápe, proč musí být ve vězení tak dlouho.

Alexandra Alexandroviče Nikolajeva přivezla eskorta z vazby v plzeňské věznici. Převoz zadržovaného muže byl spojen s mimořádnými bezpečnostními opatřenímiFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Pokud by byl souzen podle českého práva za stejný skutek, kterého se údajně dopustil, dávno by ho museli propustit,“ říká Nikolajevův právník Václav Chum. Nikolajev není jediným cizincem, který si stěžuje na neúměrně dlouhou dobu předběžného zadržení.

Advokát Václav Vlk připomíná nález Ústavního soudu z 8. ledna 2013. Ten dal zapravdu Gruzínci, který si na průtahy řízení stěžoval. „Obecné soudy musejí při posuzování důvodů předběžné vazby postupovat tak, aby celková délka vazby nebyla nepřiměřená, a nebyla tak porušována základní práva a svobody osoby, o jejíž vydání jde,“ stojí v nálezu.

Extrémně dlouhý čas strávil ve vazbě podle Vlka například také Američan Kevin Dahlgren, který v Brně zavraždil své příbuzné. „U vydávací vazby totiž zákon nestanovuje žádnou lhůtu, ve které by měl být zadržený člověk propuštěn. Postup je to sice legální, ale každopádně nehumánní,“ doplnil.

„Problémy začaly na jaře 2014, když Rusko ukradlo Ukrajině Krym. Věděl jsem, že je to tragická chyba. Jako jediný z Putinových úředníků jsem vystoupil proti anexi. Propustili mě z práce. Tím to ale neskončilo,“ vypráví Nikolajev. Ruská prokuratura Nikolajeva o rok později obvinila ze zpronevěry a na její žádost ho v lednu 2016 česká policie zadržela v Karlových Varech.

„V podstatě nejde o právní řízení. Rozhodnutí, jak dlouho bude zadržený cizinec ve vazbě a zda bude vydán, je vždy především politické,“ říká Vlk.

Nikolajev věří, že Česko Moskvě nevyhoví a nebude pokládat za pravdu to, co říká Kreml. „Ale vezme v úvahu dokumenty, které má k dispozici. Je to moje jediná naděje,“ doufá Nikolajev. Jeho žádost o mezinárodní ochranu ministerstvo vnitra před časem zamítlo. Na tahu je teď ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Bývalý český velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta (ČSSD) toto rozhodování Pelikánovi nezávidí. „Už teď se ale panu Nikolajevovi podařilo dosáhnout jedné věci – ať už Česko rozhodne jakkoli, vždy se nad jeho případem bude vznášet otazník,“ dodává Bašta.

Ať už Nikolajeva Rusové kvůli politickým postojům pronásledují, anebo ne, jeho případ připomíná, že Česko může s cizinci zacházet zcela svévolně. Advokát Vlk zdůrazňuje, že český zákon ignoruje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Ta vyžaduje, aby právní úprava detence cizinců stanovila maximální lhůtu zajištění, a splnila tak požadavek předvídatelnosti.

„Pokud mě Česko vydá, postihne mě osud Sergeje Magnitského,“ říká Nikolajev v narážce na případ ruského právníka, který v roce 2009 za nevyjasněných okolností zemřel ve vězení. „Můj zdravotní stav je špatný, zabili by mě snadno,“ dodává.

Jak dlouho ještě bude Česko zadržovat Nikolajeva v extradiční vazbě, zatím není jasné. „Pan ministr Robert Pelikán rozhodnutí učiní v blízké době. Konkrétnější vyjádření není s ohledem na povahu věci bohužel možné,“ sdělil Deníku mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman.

Alexandr Nikolajev je jedním z 27 Rusů, o jejichž vydání v letech 2010 až 2017 Ruská federace požádala Českou republiku. A jedním z jedenácti, o jejichž vydání či nevydání Česko dosud nerozhodlo.

V průběhu hovoru Nikolajev občas očima sjede k vyobrazení Krista Vševládce, jehož zlatá svatozář v šeru vazební věznice září na třídílné cestovní ikoně. Z intenzivního třesu rukou a propadlých tváří je patrné, že Nikolajev vazbu snáší špatně. Přesto na dotazy, které mu nejsou příjemné, reaguje tvrdě. Není to zase tak překvapivé. Muž, který by slabost neuměl potlačit, by se v Rusku nedostal do blízkého okruhu ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Jak vypadá ruská státní správa zblízka?

Mafie je úzce propojená se státem. To, co se dříve pokládalo za zločin, dnes legálně dělá Kreml. Zatímco třetina obyvatel žije v extrémní chudobě, mnozí lidé kolem Putina jsou miliardáři.

Jak blízko jste měl k Putinovi?

Nepatřil jsem do jeho blízkého okruhu, ale vídal jsem ho na různých pracovních akcích. Moje postavení bylo dobré. Byl jsem loajální, měl jsem vliv, jako vládní úředník jsem vystupoval v televizi. Neměl jsem žádné problémy až do jara 2014, kdy jsem vystoupil proti anexi Krymu.

Jaká je teď na Krymu situace?

V Rusku je hospodářská krize. V Donbasu zuří válka, kde den co den umírají ruští žoldáci, ukrajinští civilisté, děti. Kreml neví, jak z toho ven a ozdravit Krym je nad jeho síly. Zboží je po anexi na Krymu stejně drahé jako v Moskvě, ale výplaty jsou dál krymské. Koncem minulého roku řekl Medveděv zklamaným obyvatelům Krymu na rovinu – peníze nejsou, důchody nedostanete.

Jak odhadujete další vývoj?

Všechno závisí na Trumpovi. Amerika může dál stupňovat sankce a tvrdě žádat, aby Rusko v záležitosti s Ukrajinou ustoupilo. Myslím ale, že za Putina žádná dohoda s Ruskem není možná. Všichni čekají na to, až Putin nebude vládnout. Pak přijdou změny. V Rusku je více lidí, kteří smýšlejí stejně jako já. Ale jednají jinak. Je tam silná autoritativní vláda, jejíž moc se opírá o policii, soudy a prokuraturu.

Musel jste očekávat potíže. Přesto jste proti anexi protestoval. Proč?

Věděl jsem, že mě budou chtít umlčet. Ale moje matka je Ukrajinka. Nemohl jsem zradit své předky, svou rodnou krev! Nelitoval jsem toho ani pak, když mě propustili mě z práce. Následující rok jsem se zúčastňoval protestů proti anexi Krymu a připravoval jsem se na stěhování do Česka, do Karlových Varů, kde jsem chtěl strávit zbytek života.

Proč právě tam?

Poprvé jsem do Karlových Varů přijel jako student. Moc se mi tam líbilo. Jakmile to šlo, začal jsem do Varů pravidelně jezdit. Před deseti lety jsem tam koupil byt. Česko je pro mě druhá vlast. Máte tu všechno, po čem toužím a co v Rusku není. Demokracii, svobodu projevu, přívětivé lidi.

Nakolik vás překvapilo, když vás česká policie zatkla?

Nevěděl jsem, že proti mě v Rusku něco chystají. Myslel jsem si, že to skončilo tím, že jsem přišel o zaměstnání. Údajně jsem v roce 2011 něco ukradl. Je to nesmysl, jen chtějí znevážit můj odpor proti anexi.

Co od Česka očekáváte?

Už více než pět set šedesát dní jsem ve vazbě. Počítám to. Nechápu, proč mě tu drží. Neporušil jsem zákon, nikoho jsem neokradl. Proč mě Češi nechtějí ochránit?

Myslíte, že Česko zatím ruskou žádost o vaše vydání neodmítlo mimo jiné kvůli dobrým vztahům Miloše Zemana k prezidentu Putinovi?

Ne. Všichni nejsou k Putinovi tak vstřícní jako váš prezident. A Zeman v Česku není jako Putin v Rusku. Tady má velký vliv parlament.

Když se zeptám na váš případ ruské ambasády anebo prokuratury, co se dozvím?

To je úplně zbytečné. Jediná instituce, která zná pravdu o mém případu, je Federální služba bezpečnosti - tajná služba. A ta vám ji neřekne. Už o mém osudu rozhodla.

