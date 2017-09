Přestaňte brát žáky, kteří na maturitu nemají, žádá ministerstvo střední školy

Ministerstvo školství neplánuje omezování počtu středních škol, chce ale snížit jejich kapacity, aby školy přestaly přijímat příliš velký počet žáků. Chtělo by tak docílit toho, aby na maturitních oborech byli pouze žáci se studijními předpoklady. Ředitelé škol by také měli více pracovat s neúspěšnými studenty. Dnes to ve Sněmovně řekl ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání ministerstva školství Petr Bannert.

Zatímco v minulosti bylo 30 procent maturantů a 70 procent absolventů s výučním listem, nyní se poměr otočil. Školy přijímají velké množství žáků, protože je v tom podporuje současný systém financování, ve kterém dostávají peníze podle počtu žáků. Tento trend by mohla změnit novela financování regionálního školství, která začne platit od roku 2019. Stát podle ní bude nově platit školy podle počtu odučených hodin, ne žáků. „Proč vlastně nastává to, že školy za každou cenu nabírají žáky? Protože jim to umožňuje současný systém financování. Za žákem jdou peníze. Ředitel školy, aby ji zachoval, tak si otevře obory, dva tři roky nazpátek populární, například průmyslový design,“ uvedl Bannert. ČTĚTE TAKÉ: U jednotných přijímaček dopadly lépe testy z češtiny než z matematiky Resort školství chce více pracovat s kapacitou středních škol. „Problém je v tom, že jsou obrovské kapacity, které nejsou obsazené. (…) Uvažujeme o tom v další novele školského zákona, snížit reálné kapacity ve školách, aby se přiblížily těsně nad současný reálný stav. Utáhnout ty kohouty,“ uvedl Bannert. Pokud by pak školy chtěly otevřít nové obory či navýšit počty žáků, mělo by se to podle něj posuzovat velmi striktně podle daných kritérií se stanovisky úřadů práce a zaměstnavatelských svazů. Pomoci regulovat počet a kvalitu dětí na maturitních oborech by měly také povinné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol, které uchazeči o studium skládali poprvé v uplynulém školním roce. Podle Bannerta je třeba také analyzovat, jací žáci selhávají u maturitních zkoušek a zda vůbec mají předpoklady maturitní zkoušku udělat. ČTĚTE TAKÉ: Praha se potýká s nedostatkem učitelů Ministerstvo chce více tlačit na ředitele škol, aby pracovali s neúspěchem žáků a nabízeli jim alternativy. „Neměl náhodou už v rámci přijímacího řízení ředitel školy rozhodnout, že tyto žáky nepřijme do maturitního okruhu? Anebo když žák selhává v průběhu vzdělávání, neměl by ředitel s tím žákem promluvit a říct mu – tobě to moc nejde a je tady jiný okruh vzdělání s výučním listem?“ dodal.

