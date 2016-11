Přesun posledních částí naganského expresu završí noční transport

Kunovice – Finálním transportem by měl v úterý 8. listopadu skončit přesun „naganského" letounu Tu-154M z kbelského letiště v Praze do Leteckého muzea Kunovice. Po úspěšné přepravě trupu, jednoho křídla a motorů dorazí z hlavního města na Slovácko náklad s horizontálním stabilizátorem, kýlovou plochou, sáním středního motoru, druhým křídlem a mechanizací křídel.

Hodinu po půlnoci vyrazí dnešní nakládka stabilizátor a kýlovka směrem do Kunovic. Foto: Facebook Leteckého muzea

„Je to poslední fáze Velkého přeletu. Po převozu těchto dílů bude tůčko kompletně doma," informoval vedoucí Leteckého muzea v Kunovicích a kapitán Velkého přeletu Martin Hrabec s tím, že tak končí jedna etapa a v té následující se lze plně věnovat sestavování letadla. To by mělo být kompletní v roce 2018.

Převoz začal v pondělí 7. listopadu nakládkou na kbelském vojenském letišti. V jednu hodinu v noci v úterý 8. listopadu pak konvoj se dvěma nákladními soupravami vyjede ze Kbel a zamíří směrem na Hradec Králové, Vysoké Mýto, Mohelnici, Vyškov, Bučovice, Uherské Hradiště a do Kunovic. Tam by měl náklad dorazit kolem deváté hodiny ranní.

