Převede Babiš své jmění do fondu? Kdyby se jmenoval správcem, o vliv nepřijde

Praha /INFOGRAFIKA/ – Hádejte, co mají společného Andrej Babiš a slavná hokejová NHL? Do včerejška nic. Po schválení lex Babiš ale majetek ministra financí možná začne fungovat na podobném základu, jako slavný Stanley Cup. Když totiž v roce 1892 začal lord Frederic Arthur Stanley finančně podporovat kanadské hokejisty, založil kvůli tomu svěřenský fond. A ten v podstatě funguje dodnes.

Andreje Babiše teď čeká něco podobného. Když pomineme prodej, nejelegantnější formou, jak se (dočasně) zbavit majetku, je vytvoření zmiňovaného svěřenského fondu. Jak funguje?

Čtěte také: Poslanci potvrdili lex Babiš, Zeman se obrátí na Ústavní soud

Vzdáleně připomíná nadaci. Jenže nadace je více „firmou" – právnickou osobou. Svěřenský fond je proti tomu pouze registrovaný subjekt u finančního úřadu. Má svého zakladatele, který do něj vyvede svůj majetek nebo jeho část, určí správce, který s ním bude nakládat, a obmýšlenou osobu (osoby), v jejíž prospěch půjdou výnosy z majetku (viz grafika). Obmýšlenou osobou mohou být rodinní příslušníci nebo třeba i charitativní organizace, psí útulek atd.

I samotný zakladatel přitom může být obmýšlenou osobou, tedy tím, komu se nakonec majetek i výnosy vrátí. Po dobu existence fondu ale zakladatel není formálním vlastníkem a nemůže s majetkem nakládat. To může jen správce. Jenže zakladatel fondu se může jmenovat jedním ze správců, a tím si vliv na své „léno" ponechat.

Slepá varianta

Jak to vyřeší Andrej Babiš, je na něm. Odborníci i politici si myslí, že by měl majetek „odevzdat" a nesprávcovat. „Ačkoliv je technicky možné, aby Andrej Babiš byl jak zakladatelem, tak správcem fondu zároveň, takový přístup by zcela odporoval tomu, co se Babiš snaží udělat," myslí si James Turnbull z české Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů. „Daleko pravděpodobnější je, že Babiš zváží nějakou formu fondu, který se v angličtině označuje jako ‚slepý'. Takové fondy jsou politiky hojně využívány, naposledy v případě amerického prezidenta Donalda Trumpa," vysvětluje Turnbull. Tedy: Babiš by byl zakladatelem, ale nikoliv správcem.

„Ve výsledku by byl skutečně 'slepý' v tom smyslu, že by mu bylo znemožněno, aby se podílel na kterémkoli rozhodnutí svěřenských správců, a také to, aby mohl získávat informace (hlášení) o těchto rozhodnutích či o stavu majetku ve sveřenském fondu," popisuje Turnbull. Nic přitom Babišovi nebrání, aby fond založil v zahraničí. Podle Turnbulla je to ale komplikovanější a ve výsledku dražší. České fondy jsou navíc daleko transparentnější.

Čtěte také: Sobotka a Babiš po volbách už spolu ve vládě nezasednou

Stejný názor na vyvedení majetku do fondu má i hlavní architekt lex Babiš – ministr pro lidská práva a šéf legislativní vládní rady Jan Chvojka (ČSSD). „Pokud by se ministr Babiš stal správcem svěřenského fondu spravujícího Agrofert a další společnosti, mohl by se do konfliktu se zákonem o střetu zájmů dostat. Mohl by totiž ve vztahu vůči svým firmám zůstat tzv. ovládající osobou, jejíž působení zákon omezuje. Pokud se správcem nestane, bude zřejmě nutné každý případ z hlediska působení ovládající osoby posuzovat ad hoc," řekl Deníku ministr. Před případným vyváděním majetku jen na oko varoval i poslanec TOP 09 Martin Plíšek.

Pro zvětšení klikněte na obrázek!