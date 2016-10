Prevencí sexuálního násilí může být osvěta ve škole

Praha - Sexuální násilí ze strany mužů ovlivňují mimo jiné nerealistické představy nezkušených mužů o párové sexualitě. Uvádí to zpráva Muži a násilí v ČR, která byla představena na dnešním zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Dobrou prevencí sexuálního násilí se zdá být zvýšená pozornost věnovaná tomuto tématu ve škole, stojí ve zprávě.

Zpráva se obecně zabývá různými aspekty násilí z mužského pohledu. V případě sexuálního násilí poukazuje na výsledky mezinárodních výzkumů, že se mladí muži často dopouštějí násilí, protože si neuvědomují dopad svého jednání. "Například mají za to, že násilné praktiky, se kterými se setkali v pornografických materiálech, jsou akceptovatelnou součástí sexuálního aktu," uvádí zpráva.

Ve školách by se proto žáci měli naučit rozlišovat genderově podmíněné i sexuálně motivované násilí a seznámit se s postupy obrany proti němu. Mělo by se s tím začít už na základních školách, doporučují autoři zprávy.

Frustrace

K násilnému chování mužů na veřejnosti může přispívat několik faktorů. Může být vyvoláno frustrací z neuspokojivého sociálního postavení a malé naděje na pozitivní změnu. V pozadí mohou stát také opakující se vzorce jednání na základě zkušenosti s násilím v rodině. Vliv může mít rovněž tolerance chlapeckých prohřešků spojených s agresivitou ve škole, která je vyšší než u dívek. Roli může hrát i pozitivní hodnocení agresivity, soutěživosti a dravosti v pracovním prostředí, což jsou vlastnosti tradičně spojované s mužstvím. Symbolické i fyzické násilí se také více projevuje v hierarchických institucích, jako je policie, armáda nebo vězeňství.

Do komplikované situace se kvůli genderovým stereotypům dostávají muži, kteří se stanou obětí partnerského násilí. V této souvislosti bývají muži spojování zejména s rolí pachatele, připomíná zpráva. "Muž jako oběť násilí, zvláště pak partnerského, vzbudí překvapení či pochybnosti právě o jeho maskulinitě," doplňuje.

Vzdělávat by se v této problematice měli nejen žáci, ale také vyučující a studenti zejména pedagogických, právnických, bezpečnostních a mediálních oborů. Autoři zprávy rovněž doporučují zabezpečit systematickou a dlouhodobou práci s původci násilí. Ta by měla být začleněna do systému sociálních služeb včetně poskytnutí peněz na potřebné aktivity například formou dotací.