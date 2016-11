Prezident Miloš Zeman podporuje stavbu jezu na Labi v Děčíně

Ústí nad Labem - Prezident Miloš Zeman podporuje stavbu jezu v Děčíně, který by měl pomoci zesplavnění dolního toku Labe po celý rok. Vyjádřil se tak ve středu dopoledne při setkání se zastupiteli a starosty na úvod své návštěvy Ústeckého kraje.

Prezident Miloš Zeman přijel do Ústeckého kraje.Foto: Deník/Karel Pech

„Když jsem byl premiér, otevíral jsem 16kilometrový úsek z Roudnice nad Labem do Lovosic a říkal jsem si, že teď už zbývá jen malý kousek a brzo bude hotovo. No a už uplynulo 16 let," zavzpomínal Zeman při debatě s krajskými zastupiteli v Ústí nad Labem, které bylo první zastávkou jeho návštěvy.

VINÍ EKOLOGICKÉ AKTIVISTY

Přestože Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před novináři o termínu dokončení dálnice z Lovosic do Řehlovic mlčí, hejtman Oldřich Bubeníček se 17. prosincem počítá. V úterý mu datum prý potvrdil i ředitel ŘSD Jan Kroupa. „Pro nás je důležité, aby dálnice D8 byla nejen dokončená, ale i zprovozněná," upozornil Bubeníček.

Z průtahů s dostavbou prezident Zeman viní ekologické aktivisty. „Někdo jim říká ekoteroristé, já jim říkám zelení fanatici, protože ekologové alespoň vědí, co je biomasa. Kvůli nim se dokončení dálnice přes České Středohoří neustále protahovalo a nevadilo, že kamiony čoudí na serpentinách desetkrát víc, než by čoudily na dálnici," prohlásil Zeman.

Na nedobudovanou soustavu silnic a obchvatů si podle něj stěžuje každý kraj. Chybí i peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd.

BUĎME JAKO TI BOBŘI

Prezident podporuje i stavbu jezu na Labi, o kterém se diskutuje už 27 let. „Podobně, jako jsem týral ministra dopravy s dostavbou D8, tak se nyní zaměřím na podporu toho, aby tento plavební stupeň byl konečně dokončen. Ti, kdo prohlašují, že to ohrožuje bobry, zapomínají, že bobr je v přírodě největší stavitel vodních děl. A my bychom se mu měli svým způsobem přizpůsobit," řekl Zeman.

Jez v Děčíně, který by měl pomoci zesplavnění dolního toku Labe po celý rok, prosazuje i vedení Ústeckého kraje. „Plavební stupeň v Děčíně je pro nás životně důležitý a kdo tvrdí, že není potřeba, aby po Labi jezdila doprava, to je velice špatný názor," uvedl Bubeníček.

Při diskuzi s krajskými zastupiteli Zeman ocenil, že v regionu postupně klesá nezaměstnanost a roste průměrná mzda. Pozastavil se nad tím, že v kraji je nejdražší voda v republice. Nezapomněl přitom poblahopřát novým zastupitelům i staronovému hejtmanovi Bubeníčkovi k setrvání ve funkci.

„Ať ti to ty čtyři roky funguje," řekl Zeman Bubeníčkovi poté, co před krajským úřadem vystoupil z auta. Ve středu Miloš Zeman navštívil ještě Teplice a Krupku, kde diskutoval s obyvateli. V Ústeckém kraji bude do pátku.