Prezident Miloš Zeman, přítel mocných i génius banality.

Když se bude na Pražském hradě hodnotit rok 2016, Miloš Zeman bude zajisté nadmíru spokojen. Až na drobnosti typu šmírovaného protokoláře Jindřicha Forejta, zmeškaného pohřbu slovenského exprezidenta, neprávem osočeného amerického velvyslance z neúčasti na oslavách státního svátku, několika nepříjemných soudních verdiktů, neudělených bezpečnostních prověrek, skandálu kolem vyznamenání pro Jiřího Bradyho, trvající nelásky akademické obce či nízkého tempa skupování Česka Číňany, se hlavě státu nebývale dařilo.

Zmíněné prkotiny totiž vysoce převyšuje to, čeho si česká hlava státu opravdu cení. Například opatrné náklonnosti Andreje Babiše, jehož obdivuje kvůli podnikatelským úspěchům, správě státních financí i negativnímu poměru k Bohuslavu Sobotkovi. Babišův blahosklonný vztah k Hradu Zeman odměňuje žertováním o Nobelově ceně za ekonomii nebo vetováním zákona o střetu zájmů. Jako správný politik za to očekává plnění v podobě kladného či maximálně neutrálního postoje v případě druhé prezidentské kandidatury.

Čtěte také: Zeman stvrdil spojenectví, vetoval lex Babiš

Do Česka na tři dny zavítal čínský prezident Si Ťin-pching, v Lánech zasadil jinan a podepsal memorandum o strategické spolupráci. Zdůrazňováním nefunkčnosti protiruských sankcí Zeman utužil přátelství s Vladimirem Putinem. A díky prozíravosti svého ředitele zahraničního odboru Hynka Kmoníčka si naklonil i budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa, jemuž dopředu držel palce doufaje, že volby vyhraje. Což se stalo a Zemanovo fandění bylo odměněno pozváním do Bílého domu. Na středně velký evropský stát je to obdivuhodný výkon. Trpaslíci z legendární Svěrákovy pohádky Tři veteráni by se ovšem poťouchle zeptali, jak s těmi dary Miloš Zeman naložil, kolik dětí cestou rozesmál a kolika lidem zasel do duší zrnko štěstí či radosti z poslání být člověkem.

Když jsem poslouchala Zemanovo letošní vánoční poselství, napadlo mě, že jeho obliba je dána tím, co a jak lidem předkládá. Totiž banality. Miloš Zeman nemá ambici povznášet, povzbuzovat, intelektuálně provokovat. Už jen popisuje skutečnosti, které občas proloží nějakým fousatým vtipem. Proto mají Zemanovi voliči pocit, že je jedním z nich, jejich mluvčím.

Čtěte také: Prezident Zeman sdělil své vánoční poselství. Mluvil o ekonomice i politice

Pohříchu soudím, že hlava státu má mít vyšší ambice. Pokud na to má. Což Miloš Zeman nepochybně má. Pro začátek by stačilo, že se bude řídit tím, co vyžaduje od jiných. „Ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá," řekl na Štěpána. Jsem zvědavá, s kým sílu myšlenek poměří v příštím roce a komu se raději vyhne.

Babiš bere vše, vyhrál krajské volby i kauzu Čapí hnízdo

Fenomén Babiš ovládl i letošní politickou scénu. Ačkoli poté, co praskla kauza Čapí hnízdo, nezačal zrovna oslnivě, zatáčku kolem Olbramovic vybral s bravurou protřelého politika. Lidé jsou předsedou hnutí ANO zatím uhranuti, a tak jim nepřišlo ani divné, že před poslanci a televizními kamerami hodinu a půl obviňoval všechny předchozí mocenské garnitury, aby pak v jedné větě přiznal, že farmu ve středních Čechách vlastnily jeho dospělé děti a partnerčin bratr. Tedy jen pár měsíců, než se po vyčerpání padesátimilionové dotace z EU opět vrátila do lůna Agrofertu. Jako by Evropě nenaklonění Češi byli pyšní, jak mazaného mají ministra financí, který to Bruselu umí natřít a ještě postavit vskutku půvabný resort, kam chodí křtít klokany i pan prezident.

Andrej Babiš to se svými voliči, smýšlejícími jak pravicově, tak levicově, zkrátka umí. Je úspěšný podnikatel, který myslí i na charitu, miliardář létající ekonomickou třídou a dávající ministerský plat matkám samoživitelkám a hlavně mluví úplně jinak než tradiční frazéři z poslaneckých lavic. A s klidem přiznává, že mu řečnění moc nejde, ve sněmovně se nudí a nejraději by si to s předsedy evropských vlád všechno vyříkal z očí do očí v jejich rodném jazyce.

Čtěte také: Ve Sněmovně padala kvůli dotaci na Čapí hnízdo slova o lhaní

Ekonomický boom

Samozřejmě Babišovou největší klikou je, že ekonomika šlape. Opatření směřující k vyššímu výběru daní sice naštvala pár tisíc podnikatelů, ale miliony zaměstnanců jim tleskají. Přísnější zákon o střetu zájmů zvaný lex Babiš či policejní reorganizaci umně prodává jako další pokus kmotrů a jejich kmotřenců vyštvat ho z politiky. Vykresluje se jako člověk, proti němuž se spikli všichni ostatní. Tento pohled podpořili po krajských volbách i vyjednavači ostatních stran, kteří vítězné hnutí ANO vyšoupli ze čtyř krajů. Místo devíti hejtmanů tak má Babiš jen pět, zato ale získal cenné skalpy hejtmanů za ČSSD Michala Haška a Miroslava Nováka.

Babiše, který je ostřílený z největšího byznysu, upřímně rozčiluje Bohuslav Sobotka, který podle jeho slov „v životě nepostavil ani psí boudu". Otázka zní, proč by to měl Sobotka, který je kariérním politikem, umět? Nikdo mu neodpáře, že byl po Václavu Klausovi nej-úspěšnějším premiérem, který bez berličky opoziční smlouvy i porevolučního étosu vládl bez skandálů plné čtyři roky. Babiš je politický talent, ale s vyšachováním houževnatého Sobotky bude mít ještě plné ruce práce.

Justice v úzkých

Odnětí svobody nebo pokuta jsou restriktivní opatření. Snad ještě důležitější je vědomí, jež soudci a státní zástupci v lidech pěstují, totiž, že po zločinu následuje trest. A neexistuje větší deziluze než zjištění, že to tak úplně neplatí.

Kauzy typu Dahlgren nebo Virgulák, tedy klasické vraždy, řeší justice rychle a bravurně. Rozsudek většinou kopíruje argumenty návladních i návrhy trestů. V obou zmíněných případech to bylo doživotí.

Čtěte také: K vrchnímu soudu dorazilo Dahlgrenovo odvolání. Odmítá vinu i trest doživotí

Bílé límečky se smějí

Ovšem tam, kde jde o podezření z korupčního jednání a zneužívání evropských dotací, se důkazy tříští o zakroucené paragrafy a vracejí se zpět v podobě nekonečných soudních jednání. Letošek tak byl ve znamení ping pongu mezi Obvodním soudem pro Prahu 1 a odvolací instancí, která už počtvrté vrátila sledování Radky Nečasové Vojenskou kontrarozvědkou, jež si měla objednat premiérova tajemnice Jana Nagyová (dnes Nečasová). Vysvobozením z úmorné právní tahanice tak zřejmě budou až 70. narozeniny zaťaté soudkyně Králové, která odejde do důchodu, a případ se konečně někam pohne. Věřme s karikaturistou Markem Simonem, že tuto dobrou zprávu nám jako v případě dálnice D8 nebudou oznamovat geologové, v tomto případě obhájci, ale stavaři, tedy žalobci.

Čtěte také: Soud zrušil zprošťující verdikt v kauze Vojenského zpravodajství

Rath má odklad

O tom, že jedna a jedna jsou dvě, byla většina národa přesvědčena i v případě exhejtmana Davida Ratha. Pokud je někdo přistižen s krabicí od vína napěchovanou miliony, aniž by uměl vysvětlit, kde je vzal, asi je zralý na kriminál. Státní zástupci to v případě Davida Ratha a manželů Kottových prokázali především díky odposlechům. Za čachry s evropskými dotacemi a korupci dostali přes osm let.

Před několika dny přišla zpráva z Vrchního soudu v Praze, že rozsudky neplatí a případ se vrací na samý počátek. Zdůvodnil to tím, že odposlechy byly nasazeny v rozporu se zákonem, respektive soud převzal slepě argumenty žalobců, když je povoloval. Vážně? Kvůli stupidní formalitě má jít Spravedlnost na hanbu? Proti verdiktu se ohradila vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Frustrace z nedokonaného díla je tíživá. Nejen proto, že David Rath a spol. nakonec vězení možná uniknou, ale i kvůli podivným cestám práva. Po takových se kráčí bolavě.

Čtěte také: Soud zrušil verdikt v Rathově kauze kvůli nezákonným odposlechům

Šlachta skončil. A co dál?

Policejní reorganizace patřila k těm málo koaličním otřesům, jež měly potenciál rozložit vládu. Když policejní prezident Tomáš Tuhý oznámil, že hodlá zrušit Šlachtův Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který lidé vnímali cosi jako detašované pracoviště RobinaHooda, strhl se poprask.

Čtěte také: Členy komise k reorganizaci policie chce vyslechnout GIBS

Nic o tom nevěděli nejen lidovci a hnutí ANO, ale – což bylo daleko horší – ani nejvyšší státní zástupce. Přitom pro odhalování zločinců nejtěžšího kalibru je součinnost policie a žalobců nezbytnou podmínkou úspěchu. Začala přetahovaná, která měla společného jmenovatele, plukovníka Roberta Šlachtu, ztělesňujícího poctivost a oddanost své práci, svým mužům, svému útvaru. Když neprosadil svoji představu, od policie po 26 letech odešel.

V politické rovině to znamenalo jednoznačné vítězství ČSSD nad hnutím ANO, konkrétně Milana Chovance nad Andrejem Babišem. Chovanec si pochvaloval, že zabránil tomu, aby se policie stala pobočkou Agrofertu, Babiš polepil republiku plakáty se sdělením, že ČSSD podporuje korupčníky.

Robert Šlachta skončil jako náměstek šéfa celníků a nadále nevěří, že nová policejní centrála bude fungovat. Mezitím její členové pod vedením Michala Mazánka obvinili 23 lidí spojených s ČSSD a ODS z podvodu při čerpání evropských peněz. Tak uvidíme.