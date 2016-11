Prezident podpořil připravované změny ve školství

Lány - Prezident Miloš Zeman podpořil změny financování regionálního školství i kariérní řád, pochvalovala si po sobotní schůzce v Lánech ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Naopak kritizoval způsob fungování soukromých středních škol, řekla ministryně. Několikahodinové schůzky na zámku v Lánech se zúčastnil například také bývalý ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) nebo guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

Valachová byla ráda, že získala prezidentovu podporu pro legislativní změny, kterými se nyní zabývají poslanci. Zeman podpořil také její snahu o zvyšování platů učitelů a poukázal na špatnou situaci nepedagogických pracovníků. "Já si to uvědomuji a budu také na tom chtít pracovat. Určitě to zohledním při vyjednávání o rozpočtu na příští rok," řekla Valachová. Bude chtít, aby platy ve školství rostly rychleji než u ostatních státních zaměstnanců.

Při páteční tiskové konferenci na závěr návštěvy Ústeckého kraje Zeman mluvil o tom, že Valachové navrhne "kacířskou myšlenku", aby se dotace soukromým školám přerozdělovaly se zvýhodněním technických oborů. Dnes podle Valachové upřesnil, že se mu nelíbí neobsazenost soukromých středních škol, častá nabídka oborů neperspektivních na trhu práce ani možnost soukromých škol získat na žáka až 90 procent dotace, jakou mají školy veřejné.

Ministryně mu sdělila, že do konce roku by měla být hotova analýza kompletní sítě středního školství v ČR. Tedy veřejných i soukromých gymnázií, středních odborných škol nebo učilišť. Ministryně plánuje, že do konce roku předloží koaliční radě návrh změn financování soukromých škol. Reforma, kterou projednává Poslanecká sněmovna, se týká jen veřejných škol. "Do budoucna, tedy za konec funkčního období této vlády, by mohlo být možné, aby si stát objednával u soukromých škol službu podle svých potřeb," řekla Valachová.

S prezidentem mluvila také o nových kandidátech na profesuru, které ve středu schválila vláda. "Potěšilo mě, že prezident všech 55 profesorů jmenuje. Dekrety jim předám já v Karolinu ještě před Vánoci," doplnila Valachová.

Na jaře 2015 Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety tří navržených kandidátů, Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy a Jana Eichlera navrženého Vysokou školou ekonomickou. Prezident odmítnutí podpisu zdůvodnil prohřešky z minulosti. Všichni se proti jednání hlavy státu bránili žalobou, ale Eichler ji později stáhl. Ošťádal a Fajt zatím u soudu neuspěli.