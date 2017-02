Prezident ve Vrchlabí otestoval nový Kodiaq. Chce ho

Byl nadšený. Okázalou spokojeností oplýval po vyzkoušení nového vozu z koncernu Škoda český prezident Miloš Zeman. Kodiaqa by podle svých slov rád zařadil do prezidentského vozového parku.

„Když nasedám do Superbu, praštím se vždycky do hlavy. Kodiaqa jsem měl možnost vyzkoušet si už v předstihu při asi třicetikilometrové jízdě. A jezdí se mi v něm opravdu velmi dobře. Rád ho nechám zařadit do naší flotily," řekl. Zeman ve středu v rámci návštěvy Královéhradeckého kraje zavítal do vrchlabské automobilky, která se pyšní více než stopadesátiletou tradicí.

Do Kodiaqa před zraky novinářů a pracovníků fabriky usedl v hale na výrobu převodovek. V ní pracuje tisíc zaměstnanců, kteří denně vyrobí více než 2 tisíce těchto automobilových komponentů. Prezident republiky později v diskusi potvrdil, že bude i nadále osobně usilovat o rozvoj úspěšné fabriky.

