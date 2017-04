Prezident za ANO? Stropnický to nebude, rozhodne referendum

Andrej Babiš nebude členům ANO předkládat jméno kandidáta na prezidenta. V ANO proběhne výběrové referendum, jehož termín ještě není stanoven. Ministr obrany Martin Stropnický, o jehož možné kandidatuře se mluví, na prezidenta aspirovat nebude.

"Já určitě žádného kandidáta na prezidenta za nás dávat nebudu. Ze stávajících kandidátů uvidíme, jak to dopadne a co řeknou členové našeho hnutí," řekl pro server info.cz Andrej Babiš. Původně se mluvilo o ministru obrany Martinu Stropnickém, jeho roli ale vidí šéf strany jinde. "Bude lídr naší kandidátky v Praze a to je to nejdůležitější," zdůraznil Babiš.

Také v sociální demokracii rozhodne o případné podpoře některého kandidáta vnitrostranické referendum. ČSSD nemá vyjasněný postoj k opětovné kandidatuře Miloše Zemana. Lidovci asi vlastního kandidáta nominovat nebudou. Jejich favoritem by pravděpodobně byl bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart, jehož kandidatura se ale nezdá pravděpodobná.

Kromě současné hlavy státu se jako kandidáti na prezidentský úřad zatím přihlásili i bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, textař a podnikatel Michal Horáček, lékař a aktivista Marek Hilšer nebo podnikatel Igor Sládek. Zájem o účast ve volbách projevil také bývalý šéf kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl či aktivistka Jana Yngland Hrušková. Kroměřížská výzva navrhuje také europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila a bývalého velvyslance ve Francii Pavla Fischera.