Prezident Zeman jmenoval Chvojku a Ludvíka ministry

Brno – Na devět let do vězení půjde sedmasedmdesátiletý Leoš Krška za vraždu přítele své dcery a nedovolené ozbrojování. Ve středu o tom rozhodl Krajský soud v Brně. Rozsudek je zatím nepravomocný. Důchodce, kterému hrozilo až dvacet let, se u soudu přiznal, že muže střelil pistolí mezi oči. Vyvrcholily tím dlouhodobé spory mezi nimi. „Mezilidské vztahy v této rodině nefungovaly tak, jak měly. Příčinou ale nebyly jen jejich hádky, ale i vztah s dcerou obžalovaného. Ten se cítil jako oběť bezpráví," konstatovala předsedkyně senátu Andrea Svobodová.