Prezident Zeman míří znovu do Libereckého kraje

Prezident Miloš Zeman míří po roce opět na návštěvu Libereckého kraje. Zatímco v roce 2015 tu byl v březnu a v roce 2016 v únoru, teď jeho kancelář vybrala květen, konkrétně termín 9. - 11. května 2017. Setká se s ním o podnikatel roku z Turnova.

Prezident tak na severu Čech stráví tři dny, jako ostatně při každé své návštěvě zvoleného kraje. Při návštěvě se dostane i na tradiční setkání s občany, veřejné diskuze jsou naplánovány hned čtyři.

Úterý



První den návštěvy zahájí prezident tradičně příjezdem na Krajský úřad Libereckého kraje, kam dorazí v úterý 9.května v 10:30 společně se svou manželkou Ivanou. Na kraji se setká se zastupiteli a starosty obcí a podepíše se do pamětní knihy.

Pak už kolona zamíří na Českolipsko, konkrétně do obce Prysk, kam by měl dorazit kolem půl čtvrté. V 16.10 pak v Prysku proběhne setkání s občany i vedením obce.

Středa



Druhý den, tedy ve středu 10. května zamíří Miloš Zeman do Turnova. Ten ostatně navštívil i při své minulé návštěvě a kupodivu na něj nezanevřel. V roce 2015 se byl podívat ve firmě Kamax a pak ho čekalo setkání s občany v kulturním domě Střelnice.

Zatímco polovina zcela zaplněného sálu ho tehdy nadšeně vítala, druhá polovina mu naznačovala červenými kartami nesouhlas s jeho politikou. Zastupitelé mu dokonce předali text tzv. Turnovské výzvy, ve které ho vyzývali, aby přehodnotil své proruské postoje. Na domě u Střelnice navíc visel obrovský transparent Miloši, Go home!

I tak ale prezident do Turnova přijede znovu, tentokrát do firmy Trevos, která se zabývá výrobou a prodejem průmyslových a kancelářských svítidel. Její spolumajitel Jiří Opočenský získal nedávno ocenění jako podnikatel roku Libereckého kraje.



Na setkání s občany se ale Miloš Zeman v Turnově nechystá. Z Trevosu zamíří na zámek Sychrov, kde ho čeká oběd a pak se kolona otočí směr Jilemnice. Tam se ve 14.35 sejde prezident s veřejností na pódiu před radnicí a poté zamíří do Železného Brodu, kde ho čeká další diskuzní fórum s občany, které je naplánované na 16.15 na náměstí.

Čtvrtek



Poslední den, tedy 11. května, čeká prezidenta cesta do Doks a čtvrté setkání s místními obyvateli ve 12.30, opět na náměstí. Poté, co se podepíše do pamětní knihy, budou ho očekávat s obědem v Hotelu Berg ve Starých Splavech.





Prezidentovu návštěvu zakončí jako vždy tisková konference, která se uskuteční v kongresovém sále jmenovaného hotelu. Odjezd Miloše Zemana z Libereckého kraje je naplánován na 17 hodinu.