Zeman: Máme třetinovou životní úroveň oproti Německu, to je příliš málo

/ROZHOVOR/ Spokojeně a s neodmyslitelnou cigaretou v ruce hodnotil Miloš Zeman ve čtvrtek odpoledne v Hlučíně při rozhovoru pro Deník svou v pořadí pátou prezidentskou návštěvu Moravskoslezského kraje.

„Herci mají rádi plný sál a politici mají rádi plná náměstí. A plná náměstí tady byla,“ shrnul své dojmy ze setkání s lidmi v našem regionu.

Popáté jste navštívil v prezidentské roli Moravskoslezský kraj, takže váš slib každoročních návštěv je tímto naplněn. V čem vidíte největší posun v tomto regionu za období od vaší první návštěvy po tu poslední?

Vedle Ústeckého byl i Moravskoslezský kraj regionem, který byl postižen vysokou nezaměstnaností. A já jsem velmi rád, že dnes je tady šestiprocentní nezaměstnanost, a že ty rozdíly vůči ostatním krajům se výrazně zmenšují. Teď je tady před námi druhý úkol – a sice snažit se o zvýšení životní úrovně. Stále totiž máme třetinovou životní úroveň, respektive reálnou mzdu ve srovnání s Německem. A to je příliš málo.

Jak by se tedy podle vás mělo nastartovat i to zvyšování životní úrovně?

Ale vždyť už se to také daří. Samozřejmě že se teď pláče, že je nedostatek pracovních sil, ale to má důsledek, že zaměstnavatelé musí zvyšovat mzdy. Jednak proto, aby si udrželi zaměstnance, jednak proto, že musejí pracovníky přetahovat, když chtějí rozšiřovat výrobu. To je nejjednodušší recept na zvyšování životní úrovně.

Při své první návštěvě v roce 2013 jste zmínil zájem jihokorejské pneumatikárny Nexen investovat v našem kraji. Ta šla ale nakonec jinam. Nyní jste mluvil o čínské pneumatikárně, která by mohla přijít na severní Moravu. Je tato investice reálnější?

Tehdy šlo primárně o to umístit pneumatikárnu Nexen do České republiky, protože ona chtěla jít původně do Polska. My jsme chtěli, ať jde do Moravskoslezského kraje, ale že se nakonec rozhodla pro Žatec, tedy Ústecký kraj, byla její svobodná volba. A jestliže přicházím dnes – tentokrát s čínskou firmou Linglong – je proto, že jde o něco podobného a doufám, že nyní najde tato firma v Moravskoslezském kraji lepší podmínky, než před pěti lety našel Nexen.

A najde? Nemůže i tato investice narazit na problém s umístěním, když nabízená karvinská zóna Barbora ještě není dořešená a Mošnov je podle hejtmana Vondráka téměř plný a pro pneumatiky se nehodí?

Teď už je tady třetí varianta. Tu navrhl Jan Světlík, který řekl, že má v areálu Vítkovic v Ostravě vhodný obdélníkový prostor o rozloze 102 hektarů. Číňani chtějí sto hektarů, tak jsme je propojili a uvidíme, jak se dohodnou.

Když jste zmínil Jana Světlíka, navážu další otázkou. Tentokrát jste totiž během návštěvy kraje zmiňoval i špatnou situaci v jeho strojírenských Vítkovicích. Jan Světlík přitom od vás dostal v říjnu 2013 Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Co se změnilo a jak tedy vnímáte aktuální situaci a problémy kolem Vítkovic?

Z hlediska našich přátelských vztahů a ocenění jeho podnikatelského umění se nezměnilo vůbec nic. Ale každý podnikatel někdy v životě udělá chybu. Dokonce i Tomáš Baťa třikrát zkrachoval, což se málo ví. No a tak zdá se, že turecká elektrárna Adularya byla takovou podnikatelskou chybou pro Jana Světlíka.