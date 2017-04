Prezident Zeman ohlásil termín parlamentních voleb, budou 20. a 21. října

Přátelské gesto. Tak označil prezident Miloš Zeman nejzazší možný termín voleb do Sněmovny. Ty se totiž rozhodl vyhlásit na 20. a 21. října. Oznámil ho dnes v televizním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

Na oficiální vyhlášení voleb má však hlava státu čas do 22. července. Strany a hnutí budou mít na sestavení a odevzdání kandidátek čas do 15. srpna.

"Parlamentní volby vypíšu na poslední možný termín, což jest 20. a 21. října," uvedl Zeman. Označil to za své přátelské gesto vůči kandidujícím uskupení, aby si mohly kampaň naplánovat.

Své rozhodnutí Zeman zdůvodnil také tím, že pokud by sněmovní volby vyhlásil na nejbližší možný termín, připadly by na poslední zářijový víkend, kterému předchází státní svátek, což by snížilo volební účast. Pokud by stejně postupoval v případě znovuzvolení i za čtyři roky, volby by se konaly v srpnu. "To by už skoro nikdo nechodil, protože je dovolená," poznamenal.

Volby do Sněmovny by podle posledních volebních modelů vyhrálo hnutí ANO s více než 30 procenty hlasů a velkým náskokem před ČSSD, jejíž volební zisk se přiblížil ke třetím komunistům. Poslance by měli ještě ODS, lidovci, TOP 09 a hnutí Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okamurou. Zeman připomenul, že průzkumy spíše podceňuje.

O tom, které přihlášené strany budou k volbám připuštěny, rozhodnou krajské úřady a pražský magistrát nejpozději 1. září. O čtyři dny později - 5. září - by měla Státní volební komise vylosovat volebním uskupením čísla, pod nimiž by šla do voleb.

Čísla budou i na hlasovacích lístcích, které by voliči museli do poštovních schránek dostat do 17. října. Strany a hnutí by čísla mohly využít i ve volební kampani. Její horká část, která je spojena s vysíláním volebních spotů v České televizi a Českém rozhlase, začne 4. října.