Zeman omilostnil vážně nemocného recidivistu

Praha - Prezident Miloš Zeman omilostnil muže, který byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k závažnému onkologickému onemocnění, sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Milost Zeman udělil v úterý přesto, že odsouzený je "značným recidivistou". Zeman dosud za své prezidentské působení udělil pět milostí.

"Prezident republiky přihlédl k závažnému onkologickému onemocnění omilostněného, který nyní podstupuje náročnou a dlouhodobou léčbu, a prominul mu zbytek souhrnného trestu odnětí svobody uloženého za majetkovou trestnou činnost," uvedl Ovčáček.

Dodal, že soud mu výkon trestu kvůli závažnému zdravotnímu stavu opakovaně přerušil. "Toto humanitární gesto učinil pan prezident přesto, že odsouzený je značným recidivistou, přihlédl však rovněž k povaze trestných činů, kterých se dopustil," dodal mluvčí.

Milost prezidentovi předložil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Zeman dosud omilostnil pět lidí, poslední dvě ženy v listopadu. Už před prezidentskými volbami uvedl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Pravomoc provádět řízení o milostech převedl v prosinci 2013 na ministra spravedlnosti, protože ji pokládá za "zbytečně monarchistický prvek" v ústavě.

Zeman si stanovil přísná kritéria, za kterých bude ochoten milost udělit. Jednou z nich je závažné onemocnění. Všechny milosti tato kritéria splňovala, s výjimkou jedné ze dvou udělených v listopadu. K ní se rozhodl přistoupit na žádost papeže Františka ke konci Svatého roku milosrdenství. Omilostnil mladou ženu, která se ve vězení starala o malé dítě. To by muselo po dosažení tří let od matky.