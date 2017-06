Prezident Zeman: Pokud prohraju volby, odejdu z politiky

Pokud prezident Miloš Zeman prohraje příští rok volby, odejde z politiky. Odjel by na Vysočinu a četl by si knihy v houpacím křesle. Zeman to řekl na dotaz diváka na dnešním Žofínském fóru v Praze. Současný prezident se uchází o druhé funkční období, patří mezi hlavní favority. Podle posledních průzkumů ale jeho protivníci získávají stále větší podporu.

"Ne, rozhodně ne. V případě, že bych prohrál, si budu číst knihy v houpacím křesle na Vysočině," řekl Zeman na otázku, zda by v politice zůstal. Zeman již jednou odchod z politiky ohlásil, a to po neúspěšné kandidatuře na prezidenta v roce 2003. O další politické působení se Zeman pokoušel založením Strany práv občanů zemanovci. V roce 2013 uspěl s kandidaturou v první přímé volbě prezidenta. ČTĚTE TAKÉ: Zeman: Politici, kteří teď migranty odmítají, po volbách otočí O prezidentskou funkci se uchází také bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš nebo podnikatel a textař Michal Horáček. Zatímco v minulých měsících byl Zeman považován za jasného favorita, jeho náskok postupně stahuje především Drahoš. V poslední době se hojně diskutovalo o zdravotním stavu Zemana, který při cestách do Číny či Vietnamu působil unaveně. On sám spekulace o zhoršeném zdraví odmítl, svůj zdravotní stav označil po celou dobu v prezidentské funkci s výkyvy za totožný. ČTĚTE TAKÉ: Zaorálek: povolebního partnera si vybereme podle jeho zahraniční politiky

Autor: ČTK