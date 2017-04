Prezident Zeman při návštěvě středních Čech oznámí termín voleb

Prezident Miloš Zeman v pátek odpoledne na tiskové konferenci na závěr své návštěvy středních Čech oznámí termín parlamentních voleb. Řekl to dnes na setkání s krajskými zastupiteli na úvod své třídenní návštěvy kraje. Dodal, že chce, aby strany a hnutí, které si plánují billboardy a další formy volební kampaně, věděly, s jakým termínem mohou počítat.

"Pokládám to za poctivou hru, mohl bych je se zlomyslností sobě vlastní napínat až do posledního termínu, ale neudělám to a oznámím to v pátek," uvedl Zeman.

Hlava státu musí volby vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Ústava stanoví, že se parlamentní volby musejí konat 30 dnů před skončením čtyřletého volebního období, tedy v případě současné Sněmovny před 26. říjnem. Vzhledem k tomu, že volebními dny jsou pátek a sobota, tak nejzazší termín voleb připadá na předposlední říjnový víkend. Nejdříve by mohly být o posledním zářijovém víkendu.

Termín voleb, tehdy krajských a do třetiny Senátu, Zeman oznámil i závěrem své loňské návštěvy středních Čech. Vzápětí se ale ukázalo, že termín nebyl podle zákona možný, a prezident ho ještě změnil.

Zeman je na prezidentské návštěvě středních Čech počtvrté, od jeho poslední cesty po regionu před rokem se vyměnilo vedení kraje. Krajskou vládu ČSSD a KSČM vystřídala koalice ANO, STAN, ODS a tří nezařazených zastupitelů a někdejšího hejtmana Miloše Peteru (ČSSD) nahradila Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Zeman jí dnes poblahopřál ke zvolení.

"Projevila jste výraznou odvahu, a to i vůči vašemu stranickému šéfovi, a to by se mělo honorovat zlatou medailí za kuráž," řekl Zeman v narážce na někdejší postoj předsedy ANO Andreje Babiše vůči hejtmanským ambicím Pokorné Jermanové. Babiš v minulosti uvedl, že hnutí nepotřebuje hejtmany za každou cenu, ale je podstatné, aby mělo vliv na hospodaření krajů.

Spolu s Pokornou Jermanovou dnes v pražském sídle krajského úřadu prezidentský pár přivítal také její manžel. Hejtmanka Zemanovi darovala koš s regionálními potravinami, prezident jí přivezl "prezidentskou edici" slivovice nebo sušené houby z lánské obory.