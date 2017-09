Miloš Zeman: Já mám Deník rád, takže vám to řeknu...

/ROZHOVOR/ Prezident Miloš Zeman v exkluzivním rozhovoru pro Deník prozradil nejen to, že čínská pneumatikárna může nakonec zakotvit přímo v Ostravě, ale také že vyslyšel přání fanoušků Věry Špinarové.

V Českém Těšíně jste lidem oznámil, že letos vyznamenáte známého písničkáře Jarka Nohavicu. Proč nyní padla volba na něj?

Pokud jde o Jarka Nohavicu, tak mé kritérium bylo velmi jednoduché. Važme si lidí, kteří dokáží rozdávat radost a úsměv, protože těch lidí příliš mnoho není. Važme si lidí, kteří dokáží naplnit halu nadšenými posluchači, protože takových lidí také mnoho není. Ale kolem nich se pak motají například závistiví písničkáři, kteří nedokáží naplnit ani kavárnu, a tak je hryže komplex méněcennosti a píší občas kritické komentáře na adresu těch úspěšných.

A neuvažujete i o vyznamenání in memoriam pro letos v březnu zesnulou zpěvačku Věru Špinarovou, po kterém volali někteří její fanoušci?

Já mám Deník rád, takže vám to řeknu. Věra Špinarová je navržena na vyznamenání in memoriam.

Letos vám byl poprvé průvodcem krajem nový hejtman Ivo Vondrák, který je zároveň krajským lídrem ANO pro podzimní volby. Čekáte v našem kraji velký volební souboj mezi ním a celostátním lídrem ČSSD Lubomírem Zaorálkem?

Já si myslím, že v obou případech jde o výrazné osobnosti, takže to určitě bude zajímavé. Já si vážím lidí, kteří mohou mít stejné nebo různé názory jako já, ale důležité pro mě je, že to jsou osobnosti.

Když už jsme u tématu voleb. V lednu 2013 jste dosáhl v Moravskoslezském kraji při prezidentských volbách na rekordní výsledek, když vám ve druhém kole dalo hlas 67,25 procent voličů. Jak vidíte své zdejší šance ve volbách příští rok?

Já jsem byl velmi rád, že všude, kam jsem přijel, bylo hodně lidí. To víte, politici jsou jako herci. Herci mají rádi plný sál a politici mají rádi plná náměstí. A plná náměstí tady byla. A tak jsem se rozhodl, že pokud bych uspěl ve volbách, tak změním pořadí návštěv krajů a jejich měst a obcí. Udělal bych to jako turné s názvem Poděkovaní, a to v sestupném pořadí podle procenta volebního výsledku. Takže možná bych se do Moravskoslezského kraje brzo podíval znova. A stejně tak bych podle výsledků voleb vybíral města a obce, které bych v každém kraji navštívil.

Bavíme se o vašich každoročních návštěvách všech krajů, vyjíždíte ale i na mnohé zahraniční cesty, máte i další náročný program. Na závěr bych se tedy chtěl zeptat, cítíte opravdu ještě sílu a chuť tohle vše v případě volebního vítězství absolvovat dalších pět let?

Kdybych tu chuť a sílu necítil, tak bych do toho nešel. Navíc považuju za nezbytné vyhovět přání svých potenciálních voličů, protože kdybych se na ně vykašlal, tak bych se považoval za podvodníka. A jestliže vyhraju, nebo prohraju, je samozřejmě důležité, ale důležitější je nezklamat ty, kdo si přáli, abych kandidoval znovu.

