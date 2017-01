Prezident Zeman se pozastavil nad rozsudkem v kauze Ratha

Praha - Prezident Miloš Zeman se pozastavil nad rozsudkem v korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Když se u někoho najdou miliony korun v krabici od vína, diskuse o vině považuje za nepatřičné. Řekl to ve středu novým soudcům, které jmenoval na Pražském hradě.

Exhejtman David Rath.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Zeman při projevu k soudcům poznamenal, že se kdysi jako právní laik zeptal jedné z vysokých představitelek soudnictví, co soudí o sjednocení judikatury. Odpověděla mu, že tomu tak nemá být, protože každý soudce rozhoduje podle vlastního vědomí a svědomí. Zeman podotkl, že stejně jako jsou potřeba jednotná dopravní či sportovní pravidla, je potřeba také, aby i rozhodování soudců bylo průhledné a předvídatelné.

"Někdy i my, právní laici, stojíme v němém úžasu před některými rozhodnutími, jako například teď pane ministře (Roberte Pelikáne) v kauze Rath. Skoro se mi zdá, aniž bych se vměšoval do soudního rozhodnutí, že když u někoho najdeme v krabici od vína šest nebo sedm milionů korun, jsou diskuse o jeho vině či nevině poněkud nepatřičné," řekl Zeman. Dodal, že je laik a že ani prezident republiky nemá právo vměšovat se do rozhodnutí soudu. Sedm milionů korun v krabici od vína nesl Rath, když ho v polovině května 2012 v Rudné u Prahy zatkla policie.



Pražský vrchní soud zrušil v kauze Rath loni před vánočními svátky rozsudek kvůli nezákonným odposlechům, které u nového řízení před Krajským soudem v Praze nepůjdou použít jako důkaz. Vrchní státní zastupitelství v Praze ve středu podalo ministrovi spravedlnosti podnět k podání stížnosti kvůli zrušení verdiktu. Pelikán už v neděli avizoval, že stížnost Nejvyššímu soudu v nejbližších dnech podá.

Krajský soud uznal v červenci 2015 Ratha vinným z přijímání úplatků a nepravomocně mu uložil 8,5 roku vězení. Obžaloba Ratha spojuje s údajnou trestnou činností někdejší ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Pancové (dnes Kottové) a jejího partnera, exposlance ODS Petra Kotta, kteří dostali trest o rok nižší. Podle zrušeného rozsudku přizpůsobovala organizovaná skupina kolem Kottových veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory "velkým hráčům", kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali "křoví".



Detektivové odposlechy nasadili například do domu Kottových či kanceláře v kladenské nemocnici, hejtmanské pracovně nebo kanceláří středočeského dotačního úřadu.



V korupční kauze je 11 obžalovaných. Zbylými stíhanými jsou stavební manažeři, jednatelé zdravotnických společností a spolupracující obviněná Ivana Salačová. Tendry ve Středočeském kraji podle obžaloby doprovázela korupce. Podezřelé stavební zakázky se týkaly opravy budov a modernizace nemocnic ve Středočeském kraji či opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku.

