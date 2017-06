Prezident Zeman se setká s britskou královnou Alžbětou

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ačkoliv z původní sestavy zbylo už jen torzo, sound šedesátkové legendy to téměř nepozměnilo. Z původních členů dorazil pouze zakládající člen, zpěvák a kytarista Mike Love a Bruce Johnston, který se k plážové partě přidal v roce 1965. Koncert sledovalo téměř naplněné Kongresové centrum. The Beach Boys do Prahy přijeli po 48 letech.