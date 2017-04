Zeman uvažuje o milosti pro doživotního vězně Kajínka

/ANKETA/- Nejznámější český vězeň a novodobý mučedník Jiří Kajínek se možná přece jen dočká prezidentské milosti. Dnes své úvahy potvrdil sám prezident Miloš Zeman.

„Případ Kajínka jsme prověřovali už během mé vlády. Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Rychetský už tenkrát veřejně vyjádřil pochybnosti o správnosti procesu před plzeňským soudem. A já sám jsem ještě před tím, než jsem se stal prezidentem, požádal tehdejší ministryni spravedlnosti paní Válkovou, aby nechala proces přezkoumat, konkrétně odejmutím plzeňskému soudu a přiřazením jinému soudu. Ale ministryně Válková byla mezitím odvolána," vysvětlil důvody svých pochybností Zeman.

„Vážně uvažuji o milosti pro pana Kajínka. Existují důvodné pochybnosti o jeho skutečné vině," dodal. Doposud se přitom Zeman k možnosti udělení milosti Kajínkovi stavěl negativně.

V Třemošnici na Chrudimsku, odkud 55letý Kajínek pochází, vzbudila dnešní prezidentova slova vyřčená v Čáslavi při setkání s občany v rámci návštěvy Středočeského kraje obrovský ohlas.

„Bylo by to krásné a moc bych to Jirkovi přála. Je nevinný a mělo se to stát už dávno. Čekala jsem, jestli mu milost neudělí Havel, za Klause jsem tomu moc nevěřila, ale jestli milost Kajínkovi dá Zeman, tak to před ním smeknu klobouk," říká neskonale šťastná Kamínková kamarádka Zdena Havelková.

Kajínek byl odsouzen na doživotí za dvojnásobnou nájemnou vraždu a pokus vraždy spáchané v roce 1993. Sám Kajínek vinu nikdy nepřiznal, policii obvinil z vykonstruovaného procesu a soud z předpojatosti. V důsledku mediálního zájmu se v případu objevila řada nesrovnalostí, později i nové svědecké výpovědi. Tři ministři spravedlnosti podali stížnost na chyby při vyšetřování. Kajínek žádá o obnovu procesu, zatímco jiní svědkové ho obviňují z manipulace veřejným míněním a ze zastrašování. Soudy ale postupně všechny jeho žádosti zamítly i přes údajně nové důkazy.

Na motivy legendárního několikaměsíčního útěku Jiřího Kajínka z ostře střežené věznice Mírov na Šumpersku v roce 2000 byl dokonce natočen stejnojmenný film.