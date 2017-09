Prezident Zeman v Ostravě: Shodit na váze je strašně jednoduché – hodně kuřte!

/FOTOGALERIE/ Jedinou firmou, do níž během letošní návštěvy kraje zavítala hlava státu, byla společnost Temex z Ostravy-Vítkovic. Podle jejího ředitele proto, že v ní realizují prognózy Miloše Zemana.

„Dnešní prezident v roce 1989 v Technickém magazínu předpovídal postupné utlumování dolů a těžkého průmyslu a jejich nahrazování vyspělými technologiemi – robotizací, kybernetikou. A právě to vše v dnešní době ve firmě máme,“ uvedl Antonín Vybíral šéfující Temexu podnikajícímu v automatizaci a vzduchotechnice a zaměstnávajícímu téměř 150 lidí.

Prezident na úvod setkání ředitele Temexu i jeho kolegy překvapil blahopřáním k zařazení do seznamu 100 nestabilnějších českých firem, „Šokovalo mě, že o tom vedení vůbec nevědělo. Není to ale ostuda. Ostudou by bylo, kdyby na vás nějací podvodníci podávali trestní oznámení,“ řekl Zeman za smíchu a potlesku zaměstnanců.

Debata s nimi, do níž vstupoval jak ředitel Vybíral, tak hejtman Ivo Vondrák, se pak – až na výjimky – nesla hlavně ohledně průmyslu a techniky. Na dotaz, proč naše země přestala patřit ke světovým vývozcům velkých technologických celků prezident odpověděl, že na vině byla privatizace a rozdělení továren na menší částí. „Small is beautiful čili Malé je krásné platí o ženách, nikoliv o podnicích,“ prohlásil Zeman.

Ten se také odvolával na guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka navrhujícího svého času zavést školné na humanitních oborech. „Je to brutální metoda, ale mohla by přesunout zájem o studium techniky na všech úrovních,“ vysvětloval prezident, jemuž v této souvislosti přitakával především hejtman (dříve rektor VŠB-TUO). „Techniků je sedmkrát až desetkrát méně, než absolventů humanitního studia. Bohužel v této době není rozdíl ve financování humanitních, filozofických a technických i medicínských oborů, kde také chybí odborníci,“ podotkl Vondrák.

Zeman na jeho slova navázal a zlehčil atmosféru poznámkou, že on sám za život naučil z matematiky – coby alfy a omegy techniky – údajně jen kvadratickou rovnici. „A díky tomu jsem prezidentem,“ poznamenal.

Hlavu státu ve firmě si nenechala ujít ani projektová manažerka a programátorka Temexu Jana Legerská (jež ostatně během studia navštěvovala i přednášy Ivo Vondráka). „Miloši Zemanovi fandím, chtěla jsem ho vidět na živo a byla zvědavá i na odpověď na mou předem připravenou otázku. Překvapilo mne, že působí více stár, než v televizi. Jeho názory se mi líbily a byly vtipné,“ vysvětlovala.

Legerská chtěla vědět, jak Zeman pohlíží na aktuální vývoj v Číně.

„Tato země má vysoké, poměrně stabilní tempo růstu. Do dvou let předežene USA – nikoliv ve výši, ale v celkovém objemu hrubého domácího produktu,“ tvrdil český prezident. Jedním dechem dodal, že co se lidských práv týče „neměli bychom druhým kecat do jejich vnitřních záležitostí“.

K TÉMATU

Evropa a islám, neslučitelné… Jeden ze zaměstnanců navštívené firmy se prezidenta zeptal na jeho názor na výrok německé kancléřky, že islám k její zemi patří. „Všiml jsem si toho a nesouhlasím. Paní kancléřka Merkelová se podle mého mínění mýlí. Evropa včetně Německa staletí válčila s Omanskou říší. Její slova zněla, jako by Turci nebyli poraženi pod Vídní a paša se dostal až do našich historických zemí,“ odpověděl Zeman. Jako příklad neslučitelnosti islámu s evropskou – doslova řekl křesťanskou – kulturou, citoval 4. súru z koránu, kde podle něj stojí: „Neposlouchá-li tě žena, bij ji a ulož na oddělené lože!“

Kouření Dotaz na Miloše Zemana směřoval i ohledně očividného úbytku jeho hmotnosti. „Shodit na váze je strašně jednoduché – hodně kuřte! To je první faktor, kouření přivodí nechutenství,“ rozesmál a roztleskal prezident všechny přítomné. Pak už pokračoval vážněji: „Jím méně. Snídám vydatně, obědvám střídmě a k večeři – i když nemám žádného nepřítele, kterému bych ji přenechal – mám jen minimální porce.“